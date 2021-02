Kiel

Ole Werner hatte den richtigen Riecher. Holstein Kiels Cheftrainer hatte ein Spiel auf Augenhöhe erwartet – und es wurde eines. Erzgebirge Aue hat die Störche am Sonnabendnachmittag vor große Probleme gestellt, war nah dran an der Führung. Zweimal zu nah – Abseits nach VAR-Entscheidung. Und dann, mal wieder, Alexander Mühling vom Punkt. 1:0.

Die 98 Minuten im Holstein-Stadion – es gab zweimal satte vier Minuten Nachspielzeit – waren gewissermaßen das die Antithese zum Montagabend. In Fürth hatte die KSV ein herausragendes Auswärtsspiel abgeliefert, am Ende trotzdem 1:2 verloren. So müssen sich nun die Sachsen fühlen, die die 600 Kilometer nach Hause mit leeren Händen antreten.

Holstein profitiert einmal mehr von seiner starken Bank

Ein Spiel, das gut und gerne auch unentschieden hätte ausgehen können, das Holstein auch gut und gerne hätte verlieren können. Die Fehlerquote: viel zu hoch. Fahrig, vorne trotz guter Ansätze im Aufbauspiel lange ohne Punch. Jae-Sung Lee prallte an den baumlangen Verteidigern geradezu ab.

Nach dem Seitenwechsel wurde es aber allmählich besser. Die KSV wurde in den direkten Duellen griffiger, sicherte besser ab, erhöhte die Schlagzahl – und profitierte erneut von ihrer starken Bank. Janni Serra kam gerade einmal zehn Tage nach seinem Muskelfaserriss rein, machte Bälle in der Tiefe fest. Finn Porath zeigte einen seiner besten Auftritte seit Langem, zog das entscheidende Foul. Strafstoß.

Dann war mal wieder Mühling-Time. Elfer-Killer Martin Männel ahnte die Ecke - und war doch ohne jede Chance. Die Entscheidung in einem engen Spiel. Wer solche Spiele gewinnt, ist aufstiegsreif. Das Nordderby gegen den Hamburger SV kann kommen. Und, natürlich, das Pokal-Viertelfinale am Mittwoch in Essen. Es könnte eine historische Woche werden.