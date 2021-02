Kiel

Die Störche bleiben zum fünften Mal in Folge in der Liga ungeschlagen, gewinnen zum dritten Mal hintereinander und stürmen die Spitze. Der Wahnsinn, er geht weiter. Holstein Kiel hat in diesem Jahr beste Chancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga.

So glanzvoll, wie es die Tabellensituation derzeit ist, waren die 90 Minuten gegen den Tabellenletzten aus Würzburg (1:0) aber keinesfalls. Der Auftritt geriet nach ordentlichem Start zur äußerst zähen Angelegenheit. Irgendwie erwartbar, nach den Glanzmomenten der Vorwochen aber auch ernüchternd.

Vom Underdog kommt nicht viel - und dann ist er plötzlich da

Holstein Kiel fand gegen das kompakte 4-4-2 mit Raute der Kickers lange nur bescheidene Mittel, hatte mit Ball zwar alles im Griff, kam aber eben auch kaum mal gefährlich vors Tor gegen kompakt verschiebende, ansonsten aber völlig harmlose Würzburger.

Früh zeichnete sich ab, dass es ein Geduldsspiel werden würde. So weit, so normal an manchen Tagen in dieser Zweiten Liga. Und auch das hat man schon oft gesehen: Vom Underdog kommt nicht viel, und dann ist er plötzlich da. Holstein hatte Glück, dass Ridge Munsy nach Konter verzog.

Und hatte noch mehr Glück, als Schiedsrichter Thorsten Siewert wenig später auf den Punkt zeigte. Der Elfmeter für Holstein Kiel war hart, sehr hart, hätte gut und gerne auch zurückgenommen werden können. Holsteins Mister 100-Prozent-Quote, Alexander Mühling, versenkte.

Die 40-Punkte-Marke liegt hinter den Störchen

Momente wie diese können über eine ganze Saison entscheiden. Für die Kickers ist der Rückschlag bitter. Zumal es am vorigen Spieltag gegen Fürth ebenfalls einen Witz-Elfer gegen die Würzburger gegeben hatte. Steigen sie ab, hat es am Ende sportliche Gründe. Aber Fehlentscheidungen können auch irgendwann die Moral brechen.

Für Holstein bedeutet der hart erkämpfte Sieg indes weitere drei Zähler. Die 40-Punkte-Marke ist überschritten. Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Mit so viel Glück, aber auch so viel Können könnte dieser Bonus nach 34 Spieltagen heißen: Aufstieg. Auch das wäre dann sportlich verdient.