Zeugnis einer Entwicklung

Ja, die Kirche muss man im Dorf lassen. Konkret: die Frauenkirche in Dresden. Die schöne Stadt an der Elbe hat viel zu bieten - nur eine zweitligareife Dynamo-Mannschaft gerade nicht. Die Mannschaft von Noch-Trainer Cristian Fiel wird es schwer haben, den Abstieg zu verhindern, wenn sie weiter so schwache Leistungen zeigt. Den Gästen von der KSV Holstein hatte die SGD nicht viel entgegenzusetzen, so freundeten sich die Fans im Rudolf-Harbig-Stadion schon mal mit der Dritten Liga an, sangen „Dritte Liga tut schon weh - scheißegal, SGD!“

Dass die Überforderung der Dresdner Kicker auf dem Rasen so überdeutlich zu Tage trat, lag aber in großem Maße an der Leistung der Störche. Analysearbeit und Vorbereitung hatten genau den richtigen Punkt getroffen, Chefcoach Ole Werner seine Truppe hervorragend auf die in Manndeckung agierende Dynamo-Defensive eingestellt. Die Störche nutzten die entstehenden Räume und zeigten sich gnadenlos effektiv. Hinten verdichtete die KSV dort, wo es notwendig war, etwa in Persona Jonas Meffert vor der Viererkette. Spätestens nach dem 0:2 hatte Dresden endgültig den ohnehin sehr kurzen Faden verloren. Holstein verdiente sich das Pfeifkonzert beim Pausenpfiff redlich - Musik in den Ohren jeder Auswärtsmannschaft.

Dass die Kieler in der zweiten Halbzeit mit zunehmender Spieldauer immer tiefer standen und Dresden einige Torannäherungen gestatteten - geschenkt. Denn richtig gefährlich wurde es so gut wie nie, der Anschlusstreffer resultierte aus einem abgefälschten Fernschuss. Über weite Strecken konnte sich Holstein die lange Leine erlauben, der Gegner war schlicht zu harmlos. Und selbst in den zehn Schlussminuten, die bei 24000 Dynamo-Fans und einer mit dem Rücken zur Wand stehenden Dresdner Mannschaft hätten wirklich eklig werden können, bewahrte sich die KSV die nötige Souveränität. Gemeinsam mit dem guten Matchplan und der starken Umsetzung dessen zeigt das die Entwicklung der Störche, die gewachsene Reife einer jungen Mannschaft. Die macht längst nicht alles richtig, aber sammelt fleißig Punkte. Der Rest ist - vor allem heute - Meckern auf hohem Niveau.

