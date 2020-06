Kiel

Die wichtigste Nachricht des Tages gab es schon vor dem Anpfiff: Den Gerüchten um die Zukunft auf dem Trainerposten bei Holstein Kiel ist der Nährboden genommen. Sportdirektor Uwe Stöver stellte klar: Der Cheftrainer fehlt wegen eines Krankheitsfalls im familiären Umfeld. An dieser Stelle viel Kraft und alles Gute an Ole Werner.

Das Spiel, das zu bestreiten war, rückte vor den Anpfiff wegen der schwierigen Situation ein wenig in den Hintergrund. Die Störche aber sorgten durch die 90 Minuten gegen Dynamo Dresden dafür, dass hinterher über Fußball geredet wurde. Genauer: über den Klassenerhalt. Endgültig, nach wochenlanger Durststrecke, besiegelt durch einen 2:0-Erfolg über die Sachsen, die damit so gut wie abgestiegen sind.

Holsteins guter Haufen

Es verdient Anerkennung, dass die KSV gegen alle Widerstände ihr Spiel durchgezogen hat. In einer Weise, die keinen Zweifel daran lässt, dass Holstein Kiel auch im vierten Jahr in Folge zu Recht in der Zweiten Fußball-Bundesliga wird spielen dürfen. Die Mannschaft trat als solche auf, profitierte natürlich auch von mehr als 50-minütiger Überzahl, machte aber eben auch vieles richtig.

Vor allem tat sie etwas, das sie in dieser Saison so viel häufiger hätte tun müssen: Sie machte in der zweiten Hälfte den Sack zu, als es noch einmal kritisch zu werden drohte. Balsam auf die Störche-Seele.

Der federführende Assistenzcoach Fabian Boll berichtete nach dem Sieg davon, dass die Mannschaft nach dem Abpfiff noch auf dem Platz ihren Trainer angerufen habe. "Das zeigt, dass sich hier ein guter Haufen zusammengefunden hat", sagte Boll. Punkt. Oder eher: drei Punkte. Ein Sieg für die Moral. Ein Sieg für den Trainer.

