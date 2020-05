Etwas Neues, etwas Altes

Regensburg

Die Ehe zwischen Holstein Kiel und der Zweiten Bundesliga, sie hält nun bereits mehr als zweieinhalb Jahre, und sie soll noch länger Bestand haben. Und wie es sich für eine funktionierende Beziehung gehört, tun beide Seiten etwas dafür: Die Störche haben in 26 Spielen 35 Punkte gesammelt und nähern sich stetig der magischen 40-Zähler-Marke, die den Klassenerhalt so gut wie sichert. Und die Liga erfreut sich an der Kieler Spielweise und spart nicht mit Zuneigung, wie Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic nach der Partie. „ Holstein hat es echt gut gemacht“, sagte der 38-Jährige in der virtuellen Pressekonferenz und freute sich über den einen Punkt beim 2:2. „Gegen einen sehr starken Gegner, das muss ich nochmal betonen.“

Nur kann sich die KSV im knallharten Ergebnissport Fußball wenig davon kaufen. 14:6 Torschüsse, 67 Prozent gewonnene Zweikämpfe, mehr Ballbesitz, mehr Pässe bei besserer Quote - allein zum Sieg reichte es nicht. Weil nach altem Brauch eben nicht nur etwas Neues wie Hygieneregeln oder das erste Tor im Sonderspielbetrieb des deutschen Profifußballs benötigt, sondern leider auch etwas Altes. Diese Fähigkeit, einen eigentlich sicheren Vorsprung und ein souveränes Spiel zu vergeigen, wie der böse Volksmund sagt. Sich durch zwei Unachtsamkeiten zwei Gegentore einzufangen. Sich nicht zu belohnen für ein Spiel, in dem die Störche überforderte Regensburger nach Lust und Laune laufen ließen.

Nun spielt dabei auch der Kölner Keller einmal mehr eine Rolle. Noch so etwas Altes: Auch in dieser Partie war das Nichteingreifen des Videoassistenten nicht zu 100 Prozent verständlich, fragten sich nicht nur die Kieler Fans, ob der VAR im Homeoffice mit fehlender Internetleitung oder in Quarantäne ist, statt auf der einen wie der anderen Seite mit gleichem Maßstab zu entscheiden. Geht es so weiter, werden die Stimmen nicht verstummen, die dafür plädieren, dass der Videobeweis lieber etwas Geliehenes sein sollte, das man dem Besitzer nach gewisser Zeit lieber wieder zurückgibt.

Bei Holstein bleibt der Ärger, bleibt die Enttäuschung, nicht den verdienten Sieg eingefahren zu haben. Diese Gefühle sind berechtigt. Aber schon am nächsten Wochenende gegen den VfB Stuttgart können es die Störche besser machen. Die Fähigkeiten haben sie dazu ganz sicher - und etwas Blaues gehört ohnehin zum Standard-Outfit.

