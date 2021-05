Köln

Das knappe 1:0 in der Domstadt bescherte Holstein das wichtige Auswärtstor und auch noch den Sieg. Die Ausgangslage ist so deutlich besser, als das wohl viele vor dem Hinspiel der Bundesliga-Relegation erwartet hatten. Dass es dazu kam, lag am Mittwochabend an den drei Faktoren eines jeden Fußballspiels: der eigenen Leistung, der Leistung des Gegners und dem Spielglück.

Punkt eins: die eigene Leistung. Die Störche zeigten in Köln bei weitem nicht ihr Top-Niveau, vor allem spielerisch nicht. Das war ohne die zentralen Personen Alexander Mühling und Jonas Meffert auch nicht zu erwarten. Aber Holstein präsentierte sich an den entscheidenden Stellen verbessert im Vergleich zu den letzten beiden Zweitligaspielen in Karlsruhe und gegen Darmstadt.

Kein Einbruch wie zuletzt in Karlsruhe und gegen Darmstadt

Vor allem gegen die durchaus gefürchteten FC-Standards verteidigte man über 90 Minuten kompakt, bis auf wenige Ausnahmen verdichtete die KSV das Zentrum und störte den Kölner Aufbau so gut, dass ein gepflegtes Vertikalspiel der Gastgeber nicht möglich war. Und - wohl am wichtigsten: Einen Einbruch in der zweiten Halbzeit wie zuletzt gab es nicht. Die Störche ließen nicht nach, halfen sich gegenseitig, bügelten Fehler aus.

Sie konnten das - Punkt zwei - bis auch zum Abpfiff tun, weil der 1. FC Köln eine überaus überschaubare Leistung zeigte. Zwar baute der Bundesligist in der ersten Halbzeit über weite Phasen viel Druck auf und ließen es in der Müngersdorfer Luft ein wenig nach Führungstreffer duften - im Endeffekt aber wurde es kaum oder zumindest nicht häufig genug wirklich zwingend. Mit so einer Vorstellung im heimischen Stadion, noch dazu gegen einen angeknacksten Zweitligisten, ist der Klassenerhalt schwer. Manche würden sagen: unverdient.

Wäre, wäre, Fahrradkette

Und dann wäre da noch Punkt drei: das Spielglück. Schon während des Spiels zürnten die Kölner Fans ob zweier Situationen - dem vermeintlichen Foul von Jonas Hector an Ioannis Gelios, das ein mögliches Tor verhinderte, und der Entscheidung, Aleksandar Ignjovski für sein Foul an Ondrej Duda nicht vom Platz zu stellen. Und beide Male hatten sie wohl Recht.

Was wäre gewesen, wäre Holstein mit einem 0:1 und in Unterzahl in die Halbzeitpause gegangen? Lassen wir Lothar Matthäus die Antwort geben: Wäre, wäre, Fahrradkette. Am Ende steht ein Kieler 1:0, das vielleicht nicht hochverdient ist. Aber mit Glück und Geschick erarbeitet. Und das am Sonnabend richtig viel wert sein kann - das Tor zur Bundesliga steht offen. Weil die Störche es aufgestoßen haben.