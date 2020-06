Kiel

Als das Spiel vorbei war, machte Dominik Schmidt den Abflug der besonderen Art: Seine Mannschaftskameraden ließen den 32-Jährigen hochleben, feierten den Abwehrrecken nach seinem letzten Auftritt im Störchetrikot. Schmidts Abschied konnte nach dem Abpfiff - zumindest auf dem Platz - ausgiebig zelebriert werden, weil die Störche zuvor ein gutes Spiel gemacht hatten, die tiefe Scharte der desaströsen Leistung aus dem Osnabrück-Spiel ausgewetzt hatten. Nach frühem Rückstand, den ein individueller Fehler von Torhüter Ioannis Gelios mindestens begünstigt hatte, blieben die Kieler am Ball, erarbeiteten sich Chancen, wollten eine für sie selbst beinahe bedeutungslose Partie keineswegs abschenken. Das war nach den Eindrücken aus der Vorwoche auch bitter nötig.

“Am 34. Spieltag zeigt eine Mannschaft ihr Gesicht“, sagte Trainer Ole Werner nach dem Spiel. Die KSV hat in der nun abgelaufenen Saison indes viele Gesichter gezeigt. Das fußballerisch bärenstarke, spielfreudige, das beinahe jeden gegnerischen Trainer zu Lobeshymnen verleitete. Aber auch das blutleere von der Bremer Brücke, das den Fans nicht enden wollendes Kopfschütteln bescherte. Und so ziemlich alles dazwischen. Das vom Saisonabschluss ist ein gutes, die Leistung und das Auftreten zeigen, dass diese Mannschaft in ihren Grundfesten intakt ist. Und sie schürt - ganz anders als vor einer Woche - die Hoffnung, dass die Störche auch in der kommenden Saison trotz der zu erwartenden Abgänge eine gute Rolle in der Zweiten Liga spielen können.

Schmidt reißt eine Lücke

Dominik Schmidt ist ein Sinnbild für die sehr erfolgreichen vergangenen Jahre bei der KSV. Er ist eine echte Führungsfigur, auf und neben dem Platz, ein knallharter Verteidiger, ein ehrlicher Wortführer, Kummerkasten für junge Spieler, als Vizekapitän Bindeglied zwischen Mannschaft, Trainer und Vereinsführung, eine Identifikationsfigur. Ein Spieler, wie man ihn sich für ein intaktes Mannschaftsgefüge nur wünschen kann. Und der eine Lücke in den Kieler Kader reißen wird, auch wenn er in den vergangenen Monaten nicht mehr Stammspieler war.

Während es für die Spieler nun in die Sommerpause geht, erwartet die Verantwortlichen um Sportchef Uwe Stöver eine Menge Arbeit. Sie müssen nicht nur abgehende Qualität auf dem Platz ersetzen, sondern auch Qualität in der Kabine. Nach der Saison ist vor der Saison - wann auch immer sie starten wird. Es wird die vierte Saison mit Kieler Zweitligafußball in Folge. Ungeachtet bestehender Baustellen, die selbstverständlich benannt und bearbeitet werden müssen, ist das ein Erfolg.

