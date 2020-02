Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat am Sonnabendnachmittag vor 12403 Zuschauern im Wildparkstadion beim Karlsruher SC mit 2:0 gewonnen. Fabian Reese brachte die Kieler in der 26. Minute in Führung. Finn Porath (32.) erhöhte auf 2:0. KSV-Keeper Gelios hielt mit guten Paraden den Sieg fest.