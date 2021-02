Kiel

Auch wenn beim 8:7-Sieg nach Elfmeterschießen beinahe eine Stunde lang keine Tore fielen, sahen die Fans auf dem heimischen Sofa - durch die Umstände weiterhin leider nicht im Stadion - eine höchst interessante Partie. Auf taktisch hohem Niveau versuchten sowohl Holstein Kiel als auch Darmstadt 98, die eigenen Stärken gegen einen disziplinierten Gegner durchzubringen. Es war faszinierend, zu sehen, wie beide Teams und nicht zuletzt beide Trainer immer wieder auf Schachzüge des Gegenübers reagierten, kleine Anpassungen vornahmen, die Dynamik einer ausgeglichenen Partie immer wieder auf ihre Seite zu ziehen versuchten.

Reaktion auf Reaktion auf Reaktion

Darmstadt begann mit punktuellem Pressing gegen die Kieler Achter Jae-Sung Lee und Alexander Mühling, unterband damit den starken Kieler Spielaufbau über die Innenverteidiger durchs Zentrum. Holstein wich auf die Flügel aus, versuchte es über die Außenverteidiger Jannik Dehm und Mikkel Kirkeskov oder direkte Chipbälle auf die offensiven Flügel. Wieder reagierte Darmstadt, presste etwas tiefer und breiter, nahm die Halbräume weg. So konnten sich Mühling und Lee etwas freischwimmen, erreichten den direkten Weg auf die Außenbahnen aber nicht mehr so leicht. Und so weiter, und so weiter.

Holsteins Schlüssel zum Erfolg war die Verdichtung des Darmstädter Zehnerraums durch einen etwas defensiver agierenden Mühling, der mit seiner Technik aus Ballgewinnen direkt Kapital schlagen konnte. Darmstadt lange im Spiel, weil die Hessen eine gute Leistung zeigten, deutlich besser als im Ligavergleich neun Tage zuvor. Das Kieler 1:0 war dennoch verdient und Ausdruck der gut greifenden kleinen Anpassungen der Störche. Ballgewinn, schnelles Umschalten in den Halbraum, ein Stoßstürmer, der nicht nur das Zentrum besetzte, ein toller Lauf und noch besserer Abschluss.

Wieder ein Krimi, wieder ein Erfolg - das muss nicht das Ende sein

Ein 1:0-Erfolg wäre im Vergleich zweier guter Mannschaften verdient gewesen. Dass es die KSV am Ende wieder über das Elfmeterschießen regeln musste, war ein wenig selbstverschuldet. Einmal nicht ausreichend zugepackt, einmal unaufmerksam, einmal unglücklich gegen einen nicht brandgefährlichen Schuss - Darmstadt nutzte das gnadenlos aus. Die Lilien zwangen die Störche in die Verlängerung und am Ende ins Shootout. Ein höchst interessantes Pokalspiel wurde so am Ende zum Krimi, das im 18. Schuss sein spektakuläres Finale fand. Wie schon gegen die Bayern behielten die Kieler die Nerven, auch wenn es diesmal zwei Fehlschüsse gab. Am Ende steht das Viertelfinale. Für diese Störche muss das nicht das Ende sein.