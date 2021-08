Flensburg/Kiel

Puh, gerade noch mal Glück gehabt: Mit 4:2 besiegte Holstein Kiel den Regionalligisten Weiche Flensburg nach einer turbulenten Verlängerung. Die zusätzlichen 30 Minuten waren eines Pokalspiels wahrlich würdig und entschädigten den neutralen Zuschauer wohl zumindest ein wenig für die vorangegangenen 90, die wirklich kein Augenschmaus waren. Aber gerade die reguläre Spielzeit bietet Fans der KSV Holstein mehr als genug Anlass zur Sorge. Sorge, die Störche könnten es in dieser Saison überaus schwer haben in der Zweiten Liga.

Denn auch wenn KSV-Cheftrainer Ole Werner nach der Partie erklärte, er sei ob der Vorstellung seiner Mannschaft nicht ernüchtert (schließlich wisse man um die Baustellen und habe ein schweres Spiel erwartet) – der geneigte Holstein-Fan durfte es sein. Wenn ein Zweitligist nicht einmal gegen einen – zugegeben ambitionierten – Regionalligisten in der Lage ist, überbordenden Ballbesitz in Abschlussqualität und Tore umzumünzen, wie soll das gegen gestandene und nicht minder defensiv versierte Zweitligisten wie den kommenden Gegner Jahn Regensburg gelingen?

Gegen einen Zweitligisten hätte diese Leistung wohl kaum für etwas Zählbares gereicht

Dass der Führungstreffer aus einem Handelfmeter resultierte, darf durchaus als Sinnbild genommen werden. Bis in die Verlängerung hinein taten sich die Störche spielerisch arg schwer, erspielten sich in Durchgang eins zwei Halbchancen (die zum überwältigenden Expected-Goals-Wert von 0,1 führten). Nach der Pause und vor allem durch die Hereinnahme Fabian Reeses wurde es etwas besser. Etwas! Bei allem Respekt für Weiche Flensburg: Gegen einen Zweitligisten hätte dieses Etwas kaum ausgereicht.

Vor allem in der Offensiv- und Kreativabteilung steckt bei Holstein der Wurm drin. Und hier braucht es zwingend eine große Steigerung. Und zwar schnell. Ach was – explosionsartig! Sonnabend kommt Regensburg, danach geht es nach Düsseldorf. Momentan fehlt einem beinahe die Fantasie, dass dabei mehr als ein Zähler herausspringen könnte. Klar braucht eine vor allem auf den Schlüsselpositionen Sechs, Acht und Neun neu aufgestellte Mannschaft Zeit. Aber diese Zeit hat Holstein eben nicht. Punkt.

Entweder Leistungssteigerung – oder weitere Neuzugänge

Und daher darf es auch keine Denkverbote geben. Stellt sich in der Analyse heraus, dass die als Ersatz für die abgewanderten Meffert, Lee und Serra vorgesehenen Spieler aktuell nicht in der Lage sind, in die ihnen angedachte Rolle hineinzuwachsen, müssen Nachverpflichtungen her. Am kommenden Wochenende beginnt auch die Saison in der Bundesliga, dann wird sich zeigen, welche Spieler wohl eher schlechtere Karten haben, dauerhaft in der Beletage zum Einsatz zu kommen. Zwei Wochen lang ist das Transferfenster dann noch geöffnet, und Holstein kann möglicherweise in diesem Pool (per Leihe?) zuschlagen.

Eins ist auch klar: Die Saison ist noch jung. Dass die KSV in der Lage ist, schnell in einen Lauf zu kommen, hat nicht zuletzt die vergangene Spielzeit mit der überragenden Kieler Phase nach der doppelten Corona-Quarantäne gezeigt. Gelingt ein solcher Turnaround auch in diesem Jahr schnell, ist mit Holstein absolut zu rechnen. Bis dahin aber werden die Sorgenfalten erst einmal bleiben.