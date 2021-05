Kiel

Die Frage, wie das Team von Geburtstagskind Ole Werner (33) die herbe Pleite im DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund weggesteckt haben möge - sie wurde über 90 Minuten klar beantwortet. Keinerlei negative Auswirkungen zu erkennen, Holstein hat Bock auf den Endspurt.

Nach Serras Tor war klar: Hier brennt nichts mehr an

Im ersten Durchgang stimmte dabei nicht alles, mischte sich hier und da ein Missverständnis, ein unsauberer Pass, ein Stellungsfehler in das Kieler Spiel, das nichtsdestotrotz das bessere war. Von Sandhausen, dem Abstiegskandidaten, der in so toller Manier zuletzt etwa den Hamburger SV bezwungen hatte, kam wenig. Auch weil die Störche nicht viel zuließen.

Das Führungstor durch Fin Bartels (22.) fiel beinahe zwangsläufig, das zweite Tor nach der Pause durch Janni Serras Traumheber (69.) war ebenso wunderschön wie beruhigend, vermittelte das unzweifelhafte Gefühl: Hier brennt heute nichts mehr an. In der Folge war Sandhausen dem Anschlusstreffer nicht wirklich näher als die KSV dem 3:0.

Vier der letzten fünf Partien sind Kieler Heimspiele

Nun ist Holstein Dritter. Mit zwei Spielen weniger als die Konkurrenz. Der Rückstand auf Greuther Fürth auf dem direkten Aufstiegsplatz zwei: auch nur vier Punkte. Vier der verbleibenden Spiele sind Kieler Heimspiele, nur am vorletzten Spieltag muss die KSV nochmal reisen, zum Karlsruher SC.

Schaffen es die Störche, eine annähernde Leistung wie gegen den SV Sandhausen auf den Platz zu bringen, kommen sie mit dosierter Rotation auch kräftemäßig durch die kommenden Wochen. Und bleiben sie von den vielen drohenden Sperren wie am Dienstag gegen den SVS (keine Kieler Gelbe Karte) weitestgehend verschont - dieses 2:0 könnte der Anfang vom Ende gewesen sein. Der Anfang vom vorübergehenden Ende der Kieler Zweitligazugehörigkeit.