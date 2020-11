Kiel

Das Unheil bahnte sich am Sonnabendnachmittag ausgerechnet in der besten Phase der Störche an. Es war die Sturm-und-Drang-Phase der Kieler zwischen der 65. und 78. Minute: Angriff auf Angriff rollte herrlich vorgetragen aufs Heidenheimer Tor, die KSV spielte den Gast teilweise ganz schön her. Doch nach dem 2:0 änderte sich am Spielstand erstmal nichts. Nicht mal, als Jonas Meffert aus gefühlten 50 Zentimetern frei zum Kopfball kam.

So ist es eben im Fußball

Und so kam es, wie es im Fußball allzu oft kommt: Wenn du ihn vorne nicht machst, bekommst du ihn hinten eingeschenkt. Der FCH arbeitete sich zurück, schaffte durch einen Handelfmeter und begünstigt durch den Platzverweis gegen Johannes van den Bergh den Ausgleich. Ganz bitter aus Kieler Sicht.

Die Störche aber begünstigten die Heidenheimer Aufholjagd in erheblichem Maße selbst. Nicht nur vorn fehlte die Konsequenz, aus vier klaren Abschlüssen im Strafraum das dritte Tor zu erzielen. Auch hinten fehlte in den entscheidenden Schlussszenen der letzte Biss, die letzte richtige Entscheidung - klärte Kapitän Hauke Wahl den Ball in die Mitte vor die Füße von Christian Kühlwetter, kassierte Routinier Johannes van den Bergh an seinem 34. Geburtstag und in seinem 200. Zweitligaspiel eine unnötige Rote Karte.

In den Schlussminuten fehlte der KSV die nötige Abgeklärtheit

85 Minuten lang hatte sich Holstein wie eine echte Zweitliga-Spitzenmannschaft präsentiert, spielte stark und vor allem: reif und abgeklärt. Doch in den letzten Minuten fehlte die Souveränität, die es braucht, um in Liga zwei dauerhaft in der Spitzengruppe zu spielen. Die nicht im Kader stehenden Störche um Phil Neumann und Dominik Reimann auf der Tribüne erkannten das, grummelten und klagten über unkluge Angriffsaktionen, die den Ball zu schnell wieder in Heidenheimer Hände gaben, statt hier und da die Seitenlinie oder Eckfahne zu suchen, das Foul zu ziehen.

So sind es zwei verschenkte Punkte, denen man hoffentlich zu einem späteren Saisonzeitpunkt nicht allzu sehr hinterhertrauern wird. Vielleicht aber ist es auch ein weiterer Schritt zu wirklicher Reife eines Zweitligisten im vierten Jahr der Liga-Zugehörigkeit. Aus solch vergebenen Gelegenheiten und Siegen lernt man laut Fußball-Volksweisheit schließlich am meisten.