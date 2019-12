Solche Niederlagen nerven

Kiel

Es waren flotte 90 Minuten, die die knapp 12000 Zuschauer zum Heimausklang im Kieler Holstein-Stadion geboten bekamen. Und vom Start weg zeigte die KSV, dass sie gewillt war, sich selbst und seine Fans zu beschenken: Holstein bespielte die Schnittstellen in der Osnabrücker Defensive hervorragend, näherte sich schon früh dem VfL-Gehäuse an und ließ die Gäste kaum in die Partie kommen. Der verdiente Lohn: das technisch anspruchsvolle und stark erzielte 1:0 durch Janni Serra. Holstein schien auf dem komplett richtigen Weg zu sein.

Auch das 1:1 per Foulelfmeter konnte die Störche in ihrem Drang nicht stoppen. Serra erzwang den Handelfmeter, den Mühling zum 2:1 verwandelte, die Elf von Trainer Ole Werner unterstrich erneut die positive Entwicklung der vergangenen Wochen. Doch die Entstehung des Gegentreffers deutete bereits an, in welche Richtung sich das Blatt wenden sollte: Denn Osnabrück machte aus sehr wenig richtig viel.

Und nach der Pause ging aus Kieler Sicht plötzlich alles schief. Osnabrück kam bis zur 80. Minute drei Mal gefährlich vor das Kieler Tor - und drei Mal zappelte der Ball im Netz. War Alvarez‘ Traumfreistoß noch unter dem Prädikat „kann passieren“ wegzustecken, stand das 2:3 symptomatisch für die Kieler Misere. Wie konnte dieser Kullerball nur reingehen? Wo doch vier KSV-Verteidiger Torschütze Blacha umringten, der in der Folge alles andere als eine Rakete auspackte. Als dann aus der bis dato einzigen gefährlichen Kontersituation das 2:4 fiel, durfte man sich fragen: Was lief denn hier?

Antwort: Osnabrück legte die Konsequenz, die Effizienz, die Abgezocktheit an den Tag, die Holstein fehlte. Machte aus gefühlt zwei Chancen vier Tore, zog das Momentum auf seine Seite, ließ frustrierte Störche zurück. Frust, der sich in Jonas Mefferts Roter Karte Bahn brach. Irgendwie verständlich, aber nicht zielführend. Und komplett unnötig - wie die Niederlage als solche. Bleibt zu hoffen, dass auf der abendlichen Weihnachtsfeier der KSV doch so etwas wie gute Stimmung aufkommt. Denn solche Niederlagen nerven, ja. Sie tun weh. Und sie dürfen so eigentlich nicht passieren. Aber sie passieren.