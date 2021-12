Nürnberg

Viel hatten sich die Störche vorgenommen. Sie wollten den Schwung aus dem Sieg gegen Werder Bremen mitnehmen, sich weiter von den Abstiegsplätzen distanzieren. Die gute Leistung bestätigen, auch für den eigenen Kopf. Den eingeschlagenen Weg aufwärts fortsetzen. Es blieben gute Vorsätze. Denn mit Leben füllen konnte Holstein Kiel diese beim 1:2 beim 1. FC Nürnberg nicht.

Ergebnis übertüncht eine schwache Kieler Leistung

Dass es am Ende nur 1:2 aus Sicht der KSV hieß, dass man sogar denken konnte, mit etwas mehr Glück und Zeit hätte ein Punkt im Max-Morlock-Stadion herausspringen können, konterkariert 80 schwache Kieler Minuten. Es kann die Unzulänglichkeiten aber nicht kaschieren. Es war vielmehr pures Glück, dass der „Club“ seine zahlreiche Chancen nicht nutzte, nicht viel früher höher führte.

Es war nicht das glänzende Bremen-Gesicht, das die Störche in Nürnberg zeigten. Es war vielmehr die hässliche Heidenheim-Fratze. Der Start ins Spiel: völlig verpennt. Die Fehlerquote: viel zu hoch. Raumaufteilung, Abstimmung, Restfeldverteidigung: zwischen schlafmützig und kopflos. Die Offensivbemühungen: beinahe allesamt harmlos. Das war in allen Belangen viel zu wenig, um zu punkten.

Ausflüchte helfen Holstein nicht weiter

Nürnberg schlug Holstein mit Kompaktheit, mit gut sortiertem und perfekt dosiertem Anlaufspiel mit zwei echten Spitzen und einer wuchtigen Mittelfeldraute. Mit starkem Konterspiel in den von den Kielern gewährten Räumen. Mit solidem Zweitligafußball. Es war eine gute Leistung der Clubberer, aber auch keine über die Maßen außergewöhnliche. Nur: Ein Zweitligist in Normalform scheint im Moment schon genug, um Holstein in die Schranken zu weisen.

Dass einige Kieler nach der Partie auch noch zu beschwichtigenden Aussagen à la „Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Unser Spiel war nicht allzu schlecht“ (Hauke Wahl) griffen, ist beinahe noch erschreckender. Ja, eine Niederlage in Nürnberg ist kein Beinbruch. Aber sie ist die nächste einer zu langen Reihe. Und eine völlig selbst verschuldete und in ihren Facetten beinahe niederschmetternde dazu. Gegen Sandhausen gilt es, die Tugenden aus dem Werder-Spiel wieder hervorzuholen. Und die Heidenheim-Fratze endgültig in die Mottenkiste zu verbannen. Andernfalls wird es nichts mit ruhigen Weihnachten.