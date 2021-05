Karlsruhe

Zur Pause im Wildpark sah die KSV noch wie ein Fußball-Bundesligist aus. Mit der in dieser Saison von der gesamten Liga so gefürchteten Effektivität waren die Störche - in Persona Janni Serra - beim KSC mit 1:0 in Führung gegangen, im Parallelspiel zwischen Paderborn und Verfolger Fürth mischten die Ostwestfalen kräftig mit.

Dann aber kam es, wie es so oft kommt im Fußball. Fürth setzte sich in Paderborn durch - Holstein kam in Karlsruhe auf die Verliererstraße. Das lag an einem starken KSC, der sich nach mauer erster Halbzeit deutlich steigerte und großen Siegeswillen zeigte. Aber es lag auch an Fehlern der Kieler, die nur phasenweise etwas zuzusetzen hatten, eine Leistungssteigerung wie der Gegner nicht auf den Rasen brachten.

Gestolpert, geschlafen, gewähren lassen

Beim Ausgleich durch Batmaz fiel KSV-Verteidiger Simon Lorenz auf den Hosenboden, beim 3:1 durch Hofmann verteidigten drei Kieler um Abwehrchef Hauke Wahl einen Konter schlecht und ließen den Top-Stürmer erst allein und dann einschießen.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sinnbildlich für die Kieler Müdigkeit in Kopf und Körper war das 2:1 der Badener, als die Holstein-Defensive durch die bekannte Einlauf-Variante des KSC beim Eckball derart übertölpelt wurde, dass Hofmann unbedrängt einköpfen konnte.

Lesen Sie auch: So haben Fans Holstein Kiel die Daumen gedrückt

Die Niederlage und die damit verpasste Aufstiegschance ist eine Enttäuschung, klar. Aber: Holstein Kiel hat zwar nicht gewonnen, verloren ist allerdings auch noch nichts. Weiterhin haben die Störche alles in der eigenen Hand. Und es ist ihnen definitiv zuzutrauen, am kommenden Sonntag gegen Darmstadt wieder eine bessere, eine wachere Leistung abzurufen.

Mit frischen Kräften in den Showdown gegen Darmstadt

Denn die KSV bekommt nun etwas, das sie schon sehr lange nicht mehr hatte: eine Woche Pause. Der Wille, zu gewinnen, das große Ziel endlich zu erreichen - er war schon in Karlsruhe da und deutlich zu sehen. Kehren nun noch die Kieler Kräfte zurück, ist die Bundesliga am kommenden Sonntag zum Greifen nah.