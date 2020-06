Es wird Zeit fürs Saisonende

Wiesbaden

Das war nichts. Also gar nichts. Holstein Kiels 1:2-Heimpleite gegen den Abstiegskandidaten SV Wehen Wiesbaden am 31. Spieltag der Zweiten Fußball-Bundesliga dürfte eines der schlechtesten Saisonspiele der Störche in dieser Saison gewesen sein. Trotz Führung, trotz Überzahl am Ende. Der Sieg für die Hessen, die damit noch hoffen dürfen: verdient.

Verdient, weil Holstein zu keinem Zeitpunkt im Spiel angekommen zu sein schien. Irgendetwas fehlte. Obwohl Wiesbaden eigentlich einiges anbot, selbst eine der schwächeren Partien der vergangenen Wochen ablieferte. Holsteins 1:0 - nach einem Standard - brachte keine Überzeugung. Das 1:1 - ebenfalls nach ruhendem Ball - war unnötig. Aber irgendwie logisch an diesem Tag.

Ohne die Achse geht nicht viel bei Holstein

Dass es danach aus Kübeln schüttete, passte zu diesem tristen Sonnabend im Holstein-Stadion. Der Wiesbadener Siegtreffer, ein Produkt Kieler Geistesabwesenheit, ließ die Störche dann endgültig im heftigen Regen stehen. Die Schlussoffensive brachte noch einmal Halbchancenwucher, aber diesmal nicht die Wende wie noch in Hamburg.

Woran hat es gelegen? War es wirklich der frühe Ausfall von Alexander Mühling, der sich bei seiner Kollision mit der Werbebande eine Fleischwunde zuzog? Natürlich hat seine Verletzung die Statik verändert. Aber sie darf dann nicht in sich zusammenfallen. Andere müssen in die Bresche springen, auch ohne Mühling, ohne Lee und ohne Serra.

Trainer Ole Werner war nach dem Abpfiff angefressen. Nicht einverstanden mit der Mannschaftsleistung, nicht einverstanden mit dem Auftritt eines jeden einzelnen. Holstein Kiel hechelt der 40-Punkte-Marke weiter hinterher wie einer Fata Morgana. Vermutlich reichen am Ende sogar die 39 Zähler, die man derzeit hat. Noch drei Spiele, dann ist die Saison vorbei. Es wird Zeit.

