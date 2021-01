Kiel

Der Kater nach dem Coup: Holstein Kiel verliert vier Tage nach dem historischen Sieg im DFB-Pokal gegen den FC Bayern München sein Zweitliga-Heimspiel gegen den Karlsruher SC mit 2:3, rutscht aus den Aufstiegsrängen. Ein Punkt aus den ersten drei Partien des neuen Jahres - viel zu wenig für die Kieler Ansprüche.

Vor allem in der ersten Halbzeit lief zu wenig zusammen bei der KSV, die sich zwar nach 20 Minuten steigern konnte, sich beim Stand von 0:1 auch Chancen erspielte. Sie aber nicht nutzte. Und so passierte, was passieren musste: Mit dem Pausenpfiff stellten die Gäste auf 2:0. Es schlich sich das Gefühl ein, dass das an diesem Tag nicht mehr zu drehen sein würde.

Janni Serra strafte alle Kritiker ab

Aber Holstein fing sich. Mochte der Tank nach den 120 Minuten vom Mittwoch vielleicht auf Reserve gewesen sein - leer war er nicht. Die Störche bespielten die Lücken, die Karlsruhe durchaus bot, konsequenter, kamen erneut zu Chancen. Dass Marco Komendas Kopfball nicht drin war, war allerdings fast schon absurd (55.). Spätestens jetzt war es wieder da: Das Gefühl, dass es einfach nicht sein soll.

Die Elf von Ole Werner rappelte sich aber noch einmal auf. Stemmte sich spielerisch gegen die scheinbar aussichtslose Lage. Die Einwechslung von Jae-Sung Lee, zunächst geschont, machte sich bezahlt: Der Südkoreaner wirkte in der KSC-Defensive wie ein Brandbeschleuniger. Und Janni Serra? Strafte alle Kritiker ab. 1:2, 2:2 - Holstein war wieder da. Was für eine Willensleistung.

Dass sich die Störche dann doch noch das 2:3 fingen, zum wiederholten Male nach Standard, wollte so gar nicht in dieses Drehbuch passen. Ein Tor wie ein schlechter Scherz. Eine verunglückte Pointe am Ende einer denkwürdigen Woche. Holstein Kiel wird nun damit zu tun haben, diese Achterbahnfahrt wegzustecken. Es wird ein erneuter Charaktertest.