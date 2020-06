Osnabrück

Vor der Geisterspielkulisse der Bremer Brücke präsentierte sich Holstein von allen guten Geistern verlassen. Zugegeben - diese Formulierung stammt nicht von mir, sondern vom „Nordsport“-Kollegen Christian Jessen. Aber wohl niemals passte sie mehr zu 90 Minuten Zweitligafußball. Es war die mit Abstand schlechteste Saisonleistung der Störche. Sogar schlechter als das 0:3 in Heidenheim im September 2019, das die Demission von Cheftrainer André Schubert bedeutete.

Nun muss Fabian Boll, der auch in Osnabrück den aus privaten Gründen fehlenden Chefcoach Ole Werner vertrat, keineswegs um seinen Job fürchten. Schon gar nicht nach einem miesen Spiel. Der Klassenerhalt der KSV ist seit dem 2:0-Erfolg gegen Dynamo Dresden am vergangenen Donnerstag in trockenen Tüchern, zum Saisonabschluss geht es bei Holstein „nur noch“ um das TV-Geld. Und trotzdem bereitet der Auftritt in Niedersachsen Kopfzerbrechen und echte Sorgen.

Anzeige

Dem Kader fehlt die Breite

Fehlen einige der Schlüsselspieler wie Jonas Meffert, Alexander Mühling, Jae-Sung Lee, Salih Özcan und Janni Serra, bricht das Kieler Gebilde auseinander. In Osnabrück fehlten sie alle - das Ergebnis war haarsträubend. Der Kader scheint über Position 13 oder 14 hinaus keine ausreichende Qualität zu haben, um in Liga zwei eine ernsthafte Rolle zu spielen. Oder lag der streckenweise Alibi-behaftete Auftritt am späten Saisonzeitpunkt und der Tatsache, dass der Klassenerhalt bereits gesichert war? Dann hat die KSV ein echtes Einstellungsproblem.

Weitere KN+ Artikel

Stimmen zum Spiel:„Hätten noch höher verlieren können.“

Die Folgen dürften sich bis weit in die Sommerpause hineinziehen. Sportchef Uwe Stöver ist gefragt, für die kommende Saison eine schlagkräftige Truppe zusammenzustellen - mehr noch aufgrund der nahenden oder zumindest möglichen bis wahrscheinlichen Abgänge von Salih Özcan und Janni Serra. Kapitän, Mannschaftsrat und Trainerteam sind gefragt, die Köpfe wieder nach oben zu bekommen, sich selbst und alle anderen an der Ehre zu packen und angemessen auf die unterirdische Leistung zu reagieren. Und vor allem sind die Spieler gefordert, sich selbst, den Verantwortlichen und den Fans - die zu Hause 90 Minuten lang leiden mussten - zu beweisen, dass das ein einmaliger Ausrutscher war und kein Trend für die mittelfristige Zukunft. Denn am Ende spielen sie auch für ihre eigene.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.