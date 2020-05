Keine Magie

Bochum

Es hätte ein magischer Abend werden können. Tolles Wetter im Pott, die Störche mit dem Rückenwind eines umjubelten Sieges gegen den VfB Stuttgart. Und gerade in der ersten Hälfte mit einem Auftritt, der eines sechstplatzierten Zweitligisten würdig ist. Unwürdig war nur, und darauf kommt es im Fußball halt auch an, die Chancenverwertung.

Der magische Abend, der die magische 40-Punkte-Marke hinter den Störchen hätte lassen können, blieb ein Traum. Denn der VfL Bochum demonstrierte im zweiten Durchgang das, was Holstein Kiel schon fast die gesamte Saison hindurch abgeht: Konsequenz. Kaltschnäuzigkeit. Das Killer-Gen. 0:1, 0:2, das Spiel gegessen. Eigentlich.

Anzeige

Das Unerwartete ist nicht mehr zu erwarten

Denn Holstein kam nochmal. Mit Wucht - aber ohne Präzision. So musste ein Standard her für den Anschlusstreffer, der der einzige Kieler Torerfolg an diesem Mittwochabend bleiben sollte.

Weitere KN+ Artikel

Das 1:2 ist bitter. Dass die Serie nach fünf Zweitliga-Spielen gegen die Bochumer ohne Niederlage gerissen ist, dürfte dabei nur Freunde unnütziger Statistiken interessieren. Bitter ist vielmehr, dass mit einem Sieg, vielleicht auch nur einem Punkt, in dieser merkwürdigen Saison noch Unerwartetes hätte passieren können. Nach oben. Aber dafür braucht es eben magische Abende. Der in Bochum war leider keiner.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.