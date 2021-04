Heidenheim/Kiel

Dieser Neustart ist alles andere als ein Höhenflug: Nach der Zwangspause wegen insgesamt sechs Corona-Fällen in Mannschaft und Funktionsteam hat Holstein Kiel die ersten beiden Zweitligaspiele verloren. Und dadurch einen Dämpfer im Kampf um die Fußball-Bundesliga hinnehmen müssen.

In beiden Spielen insgesamt die schlechtere Mannschaft

Nun gehen Meldungen wie "Kiel patzt im Aufstiegsrennen", wie sie nach dem 0:1 in Heidenheim durch verschiedene Medien über die Nachrichtenkanäle tickerten, angesichts einer knappen Niederlage beim Tabellensiebten, der noch dazu die beste Heimmannschaft der Liga ist, sicher zu weit. Und sicher hat KSV-Sportchef Uwe Stöver recht, wenn er (sinngemäß) sagt, nach vier Wochen Spielpause und zwei Wochen Quarantäne direkt nacheinander in Bochum und Heidenheim antreten zu müssen, sei kein Geschenk.

Und doch lässt sich ein Fakt nicht wegdiskutieren, der in all den Wochen zuvor nicht oder nur äußerst selten in Verbindung mit Kieler Niederlagen stand: Sowohl gegen den VfL als auch den FCH war Holstein insgesamt schlicht die schlechtere Mannschaft. Das übertünchen auch eine gute Schlussphase in Bochum und Spielkontrolle, lange Druckphasen und ein passabel bis gut laufender Ball in Heidenheim nicht.

Holstein macht aus viel zu wenig

Am Fuße des Schlossbergs standen die Störche über weite Strecken zwar ordentlich - der entscheidende Zweikampf aber ging verloren. Und die Antwort blieb aus: Holstein machte aus dem vielen Ballbesitz (64 Prozent) viel zu wenig, echte Großchancen waren Mangelware. Hinzu kommt: War es in Bochum in der ersten Hälfte sichtlich der in der Quarantäne angesetzte Rost, über den der Tabellenführer mehrfach einfach hinwegfegte, trifft das auf die Leistung in Heidenheim nicht zu. Hier fehlte den Kielern schlicht der Punch. Die Qualität.

Diese Erkenntnis ist dennoch nicht besorgniserregend. Denn: Holstein hat es in der eigenen Hand, kann sich in den kommenden Aufgaben am eigenen Storchenschopf aus dem Treibsand im Getriebe ziehen. Mit Siegen am Sonnabend (10. April) gegen Jahn Regensburg im zweiten Nachholspiel gegen Hannover am nächsten Mittwoch (14. April) steht die KSV nur ein Pünktchen hinter den Aufstiegsrängen - sofern die Konkurrenz am Wochenende ihre Spiele gewinnt.

Dass die Kieler die Qualität haben, haben sie bereits bewiesen. Nun gilt es, daran zu arbeiten, diese Qualität wieder auf den Platz zu bringen.