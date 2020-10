Was für eine Enttäuschung: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel hat beim 1:3 gegen die SpVgg Greuther Fürth alles vermissen lassen, was ihn zuletzt so stark gemacht hatte. Das Kleeblatt war gut aufgelegt - und die KSV von der Rolle. Auch die eine oder andere Personalentscheidung schlug fehl.