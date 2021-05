Kiel

Drei Chancen boten sich der KSV, um zum ersten Bundesligisten aus Schleswig-Holstein zu werden. Dreimal vergab Holstein einen Matchball quasi bei eigenem Aufschlag. Das ist extrem bitter. Während man in den letzten beiden Saisonspielen in Karlsruhe und Darmstadt auch an den eigenen Nerven scheiterte, prallte man im Relegations-Rückspiel gegen Köln an einem in diesem Spiel zu starken Bundesligisten ab.

Im Rückspiel war Holstein chancenlos

Das 1:5 gegen den FC war auch in der Höhe nicht unverdient, weil die Gäste aus dem Rheinland im Vergleich zum Hinspiel deutlich verbessert waren. Sie gaben den Störchen kaum Luft zum Kombinieren, liefen die Kieler aggressiv an, nutzten ihre Luftüberlegenheit gnadenlos aus, ließen Holstein schlicht keine Chance. Es war phasenweise ein Klassenunterschied.

Dass einem dadurch ein Aufstieg durch die Lappen geht, liegt an den Tücken der Relegation. Sie gestattet es einem Bundesligisten, eine schlechte Saison in zwei Spielen wieder gutzumachen. Sogar in 15 Minuten, wie das Spiel in Kiel zeigte. Dass die individuelle Qualität im Kölner Kader höher ist als im KSV-Ensemble dürfte niemanden überraschen. Und wenn der Bundesligist diese Qualität auf den Platz bringt, geht so ein Spiel auch mal 5:1 aus.

Der Kieler Tank - bis auf den letzten Tropfen leer

Zumal Holstein die gute Ausgangsposition in einer wilden Anfangsphase früh aus den Händen glitt. Als die Störche nach dem Kölner 2:1 einem Rückstand hinterherliefen, der bereits den Klassenerhalt für den FC bedeutete, wurde deutlich, dass die Kieler im neunten Spiel im Monat Mai schlicht nichts mehr zuzusetzen hatten. Für diesen letzten Kraftakt, so ein Spiel nochmal umzubiegen, fehlte die Power. Die Batterien waren leer. In den Beinen und im Kopf.

Das ist enttäuschend - im Sinne von "eine große Enttäuschung hervorrufend", da die ganze Stadt und Region, die Mannschaft und Fans, nach einer tollen Saison vom Aufstieg geträumt hatten. Aber es ist nicht enttäuschend im Sinne von einer enttäuschenden Leistung. Die Störche haben bis zum Schlusspfiff alles gegeben, um ihren Traum wahrzumachen. Sie haben nicht aufgegeben, auch wenn die Beine nicht mehr zuließen. Belohnt wurden sie von jubelnden Fans, die ihre Mannschaft aufmunternd feierten, als der Traum zerplatzte.

Auf diese Saison darf die KSV trotzdem stolz sein

Im Moment ist im Storchennest viel Leere. Viel Enttäuschung. Viel Frust. Klar. Aber im Laufe der nächsten Wochen wird sich die Erkenntnis durchsetzen: Holstein hat eine starke Saison gespielt, kratzte an der Bundesliga und am Pokalfinale. Die Mannschaft setzte Kiel endgültig auf die deutsche Fußballkarte, gewann durch ihre Auftritte viele Sympathien und neue Fans im ganzen Land. Darauf dürfen die Störche stolz sein.

Und dann darf der Blick irgendwann wieder hoffnungsfroh nach vorn gehen. Denn auch dieses Spiel, diese Niederlage, zeigte mindestens eine Sache, auf die wir uns wirklich freuen können: Verliert die Corona-Pandemie nun endlich an Wucht, werden die Fans ins Stadion zurückkehren. Endlich wieder Fußball vor Zuschauern. In einer attraktiven Zweiten Liga mit Werder Bremen, dem HSV, St. Pauli, Schalke und Co.