Holstein Kiel hat einen weiteren Corona-Fall in seinem Zweitliga-Team zu beklagen. Laut Vereinsmitteilung am Sonnabend hat es Stürmer Jann-Fiete Arp erwischt. Der 22-jährige Arp hat sich mit dem Corona-Virus infiziert und fehlt am Sonntag (13.30 Uhr) im Spiel bei Schalke 04.