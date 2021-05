So lange darauf hin gefiebert - und dann pure Ernüchterung. Das 0:5 von Holstein Kiel im DFB-Pokal-Halbfinale bei Borussia Dortmund hat so manchem KSV-Fan gehörig die Stimmung verhagelt. Bei vielen Fußballfans in ganz Deutschland aber wuchsen die Sympathien für die Störche. Die Netzreaktionen.