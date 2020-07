Kiel

Insgesamt passte der Branchenführer " transfermarkt.de" in seinem am Mittwoch vollzogenen Marktwert-Zwischenupdate die Werte von rund 100 Zweitliga-Profis an. Bei der KSV betrifft das sechs Spieler, die zum Teil deutlich zulegen, mit Janni Serra aber auch einen Verlierer in ihren Reihen haben.

Der Angreifer, der sein letztes Pflichtspiel im Februar bestritten hatte und den Rest der Saison nach dem Corona-Neustart wegen einer nötig gewordenen OP am durch zwei Muskelfaserrisse lädierten Oberschenkel verpasste, fällt von 2,3 Millionen Euro auf zwei Millionen. Ein Minus von 13 Prozent.

Für zwei Stammkräfte geht es derweil deutlich nach oben: Kapitän Hauke Wahl kann von einer Million Euro auf 1,3 Millionen zulegen und gewinnt damit 30 Prozent an Wert. Jae-Sung Lee, einer der ligaweit besten Spieler der abgelaufenen Saison, packt satte 400.000 Euro drauf und ist nun geschätzte zwei Millionen Euro wert (vorher 1,6 Millionen).

Geringere Ablösesummen in der Corona-Krise

Weitere Updates: Lion Lauberbach (von 300.000 Euro auf 350.000 Euro), Ahmet Arslan (von 200.000 Euro auf 300.000 Euro), Jonas Sterner (als Neu-Profi mit einem Einstiegswert von 150.000 Euro).

Die neueste Anpassung folgt auf einen deutlichen Marktwert-Schnitt, den das Portal im April aufgrund der Corona-Krise und den damit erwarteten niedrigeren Ablösesummen in der kommenden Zeit vorgenommen hatte. Holstein Kiel verbuchte damals ein Minus von 15 Prozent.

