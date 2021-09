Kiel

Eine Wahnsinnswoche ging am vergangenen Sonnabend mit einer Willensleistung zu Ende. Holstein Kiels 2:1 gegen den SC Paderborn war eindrucksvoll wie unerwartet – und hat der sportlichen Führung weitere Zeit erkauft, um sich in Ruhe auf die Suche nach einem Nachfolger für den zurückgetretenen Chefcoach Ole Werner zu begeben.

Auf welche Kriterien kommt es bei dieser Suche an? Welche Namen geistern neben den erwartbaren noch so auf dem Markt herum? Und was ist unter Interimstrainer Dirk Bremser am Sonnabend bei dessen finalem Spiel als Aushilfs-Chef im heimischen Holstein-Stadion gegen den Tabellennachbarn Hansa Rostock drin?

Über diese und andere Themen sprechen Holstein-Reporter Marco Nehmer und KSV-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.