Kiel

Was für ein Spiel! Der 2:1-Erfolg von Holstein Kiel am Sonnabendabend gegen Werder Bremen hatte alles, was man sich als Zuschauer von so einem Zweitligaspiel wünschen kann – Leidenschaft, Spielkultur, Fehler und fantastische Tore. Für die KSV kann dieser Triumph des Willens noch wichtiger sein, als er es für die Tabelle ohnehin ist. Ist Holstein endlich auf dem Weg, den es gehen will?

Nur einen halben Tag nach dem Spiel stellte der unterlegene SV Werder seinen neuen Trainer vor: Wie erwartet ist es Ex-Holstein-Coach Ole Werner, der Co-Trainer Patrick Kohlmann gleich mit an die Weser nahm. Im Nachhinein werfen dabei die Zeitpunkte der Rücktritte wohl nicht nur im Storchennest Fragen auf...

