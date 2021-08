Neue Spieler, neue Grundordnung: Hier muss Holstein Kiel jetzt handeln

Kiel

Die Chartstürmer sind abgestürzt. Die „Boygroup“ Holstein Kiel, als die die Störche im Saisonfinale 2020/21 durch das Land gezogen waren, ist wenige Wochen nach ihrer spektakulären Stadiontour geradezu in der Versenkung verschwunden. Die Instrumente verstimmt, ihrer Virtuosen beraubt. Dreimal 0:3, Platz 18 in der Zweiten Bundesliga. Die Band, sie braucht dringend neue Leader.

Nur: Im Markt ist nicht mehr viel Musik. Zwei Wochen vor Schließen des Transferfensters sind die Möglichkeiten endlich. Zeitlich, finanziell, qualitativ. Aber es nützt nichts, die KSV muss noch einmal aktiv werden, das hat die enttäuschende Leistung vom Sonnabend gegen Jahn Regensburg eindrucksvoll unterstrichen. Auch bei den Verantwortlichen ist die Einsicht gereift, dass es so nicht reicht. „Zum jetzigen Zeitpunkt ist es unser Ansatz“, sagte denn auch Sportchef Uwe Stöver, „etwas zu tun.“

Meffert, Lee und Serra konnten nicht adäquat ersetzt werden

Die Kaderbaustellen sind offensichtlich: Holstein Kiel fehlt es an einem spielintelligenten und laufstarken Sechser, an einem dynamischen Achter mit Raumgespür, an einem Stürmer, der als Zielspieler und Vollstrecker für Torgefahr sorgt. Baustellen, die die KSV eigentlich mit den Neuzugängen Patrick Erras, Steven Skrzybski, Hólmbert Aron Fridjónsson und Jann-Fiete Arp geschlossen wissen wollte. Man muss dieses Ansinnen nach vier Pflichtspielen aber als vorläufig gescheitert betrachten.

Erras etwa ist nicht annähernd in der Lage, den Verlust von Jonas Meffert aufzufangen. Handlungsschnelligkeit, Tempo und Zweikampfhärte gehen dem defensiven Mittelfeldmann bislang ab. Der ebenfalls für die Sechs geholte Marcel Benger scheint trotz ordentlicher Vorbereitung (noch) keine Rolle zu spielen. Er stand zuletzt zweimal nicht im Kader, lief am Sonntag für die U 23 in der Regionalliga gegen Altona 93 (1:0) auf.

Viele Baustellen – und kaum hochwertige Baustoffe auf dem Markt

Das Herz der Störche, das Zentrum, schlägt unrund, es muss ein Schrittmacher her. Die Wechsel-Weide ist aber weitgehend abgegrast: Die Premium-Lösung für die Sechs etwa, den kurzzeitig gehandelten Adrian Fein, hat es nach Fürth verschlagen. Aus dem Pool der vertragslosen Spieler, aus dem man Rechtsverteidiger Julian Korb gefischt hat, bietet sich niemand an, der nicht den Stempel „Panikverpflichtung“ tragen würde.

Und in den Kadern der Bundesligisten, die sich nun nach dem Saisonstart sortieren? Sind die Regale alles andere als randvoll. Inwieweit für die KSV Spieler wie Niklas Tauer, Teil der überragenden Mainzer „Not-Elf“ gegen Leipzig (1:0), auf Leihbasis zu haben wären, lässt sich kaum bewerten. Möglich also, dass man sich eine Etage tiefer umschauen muss. Beim FC St. Pauli ist weiterhin Marvin Knoll auf der Abschussliste.

Kommt Niklas Hauptmann zurück zu Holstein Kiel?

Genauso anspruchsvoll gestaltet sich die Suche nach einem Achter als Ersatz für den gegen RB brillanten Neu-Mainzer Jae-Sung Lee. Dass das Experiment mit Skrzybski im Mittelfeld noch gelingt, ist schwer vorstellbar – und hochwertige Alternativen sind rar. Eine naheliegende Option wäre Niklas Hauptmann, beim 1. FC Köln aussortiert, zuletzt allerdings auch über Wochen erkrankt gewesen. Hauptmann kennt Kiel aus der vergangenen Saison als Leihspieler, weiß, worauf es im System von Trainer Ole Werner ankommt.

Das 4-3-3 darf nicht mehr unantastbar sein

Stichwort System. Auch das könnte ein Hebel sein, um die Mannschaft aus ihrer Hilflosigkeit zu befreien, solange das Spielermaterial – und das ist aktuell offensichtlich der Fall – nicht zur Grundordnung passt. Holsteins 4-3-3 ist in dieser Besetzung defensiv anfällig und offensiv harmlos. Sollte Erras weiter spielen dürfen, braucht er Unterstützung im viel zu häufig für den Gegner anspielbaren Halbraum, eine Absicherung, wie sie das 4-2-3-1 bietet.

Ein vorgerückter Zehner indes könnte die gekappte Verbindung in die Spitze zu Arp oder Fridjónsson wiederherstellen, sie besser in Szene setzen. Oder eben einen anderen Angreifer. Einen neuen Frontmann. Einen von mehreren Neuen, die die KSV jetzt braucht. Bevor das Zweitliga-Bühnenlicht irgendwann zu flackern beginnt.