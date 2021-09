Kiel

Tag eins nach dem Trainer-Beben bei Holstein Kiel. Ole Werner ist zwei Jahre nach seiner Amtsübernahme (als Nachfolger von André Schubert) und insgesamt fast 16 Jahre im Verein Geschichte bei den Störchen. Am Sonnabend sitzt Co-Trainer Dirk Bremser als Interimscoach auf der Bank. Die Suche nach einer Dauerlösung läuft indes auf Hochtouren. Nach KN-Informationen sind dies die aussichtsreichsten Kandidaten:

Florian Kohfeldt: Wird er Trainer bei Holstein Kiel?

Holstein Kiel soll bei Werders Ex-Coach bereits angefragt haben, Kohfeldt nicht abgeneigt sein. Der 38-Jährige war von 2017 bis 2021 Cheftrainer der Bremer, wurde vor dem letzten Spieltag der vergangenen Saison freigestellt und durch Thomas Schaaf ersetzt, der den Abstieg nicht mehr verhindern konnte.

Das Problem bei Florian Kohfeldt: Ein Engagement des in Delmenhorst aufgewachsenen Norddeutschen wäre nicht billig. Viel Geld hat Holstein aber nach der vergangenen Transferperiode nicht im Portemonnaie.

Markus Kauczinski: Uwe Stöver kennt ihn bereits

Die erste Alternative zu Kohfeldt ist Markus Kauczinski. KSV-Sportchef Uwe Stöver arbeitete mit dem Ex-Trainer von Dynamo Dresden schon zu gemeinsamen Zeiten beim FC St. Pauli zusammen. Das Problem bei Kauczinski: Nicht alle bei der KSV sind restlos überzeugt vom 51-jährigen Gelsenkirchener.

Richtig erfolgreich war Markus Kauczinski nur als Chefcoach beim Karlsruher SC, mit dem er 2015 fast in die Bundesliga aufgestiegen wäre – erst in der Nachspielzeit des Relegationsrückspiels am Hamburger SV scheiterte.

Uwe Koschinat: Würde Holstein Kiel eine Ablöse für ihn zahlen?

Uwe Koschinat ist Holstein Kiels preiswerte Alternative zu den Kohfeldt und Kauczinski. Der 50-Jährige steht für Kontinuität, war über sieben Jahre Trainer bei Fortuna Köln, schaffte dort den Aufstieg aus der Regionalliga in die Dritte Liga. Sein höchster Klub war der SV Sandhausen, bei dem er im November letzten Jahres beurlaubt wurde.

Das Problem bei Uwe Koschinat: Er steht aktuell beim 1. FC Saarbrücken (3. Liga) unter Vertrag, Holstein Kiel müsste also eine Ablösesumme berappen.

Dirk Schuster: Profitiert von seiner Trainer-Erfahrung in der Zweiten Liga

Ein Mann mit Bundesliga-Erfahrung: Dirk Schuster stand bei Darmstadt 98 und dem FC Augsburg im Oberhaus an der Linie, übernahm die Darmstädter ein zweites Mal in der Zweiten Liga, wo er zuletzt beim FC Erzgebirge Aue unter Vertrag stand. Der 53-jährige Ex-Bundesliga-Profi ist derzeit auf Vereinssuche.

Guerino Capretti: Unbekannt, aber ein möglicher Ole-Werner-Nachfolger für den Trainer-Posten bei Holstein Kiel

Der Unbekannte. Der in Harsewinkel (NRW) geborene Guerino Capretti gilt als Trainertalent, der erst im Mai dieses Jahres den Lehrgang zur Fußballlehrerlizenz erfolgreich absolviert hat. Der 39-Jährige übernahm 2017 den Regionalligisten SC Verl, mit dem er 2020 Vizemeister wurde und nach zwei Unentschieden in den Aufstiegsspielen gegen den 1. FC Lokomotive Leipzig in die Dritte Liga aufgestiegen ist. Ein interessanter Name, würde aber wie Koschinat eine Ablösesumme kosten.