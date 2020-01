Marvin Ducksch in Kiel – aber diesmal privat und ganz zahm. Anders als im September, als er beim 2:1-Sieg seines Klubs Hannover 96 zum 1:0 getroffen hatte. Am Freitagmittag tauchte der frühere Angreifer von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel in der Fleethörn auf, posierte schick im Anzug.