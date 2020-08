Kiel

Fast zwei Monate ist die Vollzugsmeldung nun schon alt. Doch erst jetzt ist es so richtig Wirklichkeit: Ahmet Arslan, 26, herausragender Offensivspieler der vergangenen Regionalliga-Saison, ist Profi in Diensten von Fußball-Zweitligist Holstein Kiel. Oder, wie Kapitän Hauke Wahl sagt: "Er ist jetzt ein Teil unserer Mannschaft."

Beim Trainingsauftakt am vergangenen Donnerstag trat Arslan, Vertrag bis 2024, erstmals auf dem Platz an der Seite der neuen Kollegen in Erscheinung - nach zwei erfolgreichen Jahren beim Rivalen aus Lübeck, für den er in der abgebrochenen Spielzeit 2019/20 16 Tore erzielt und drei vorbereitet hatte. In der Saison 2018/19 waren es 13 Treffer und zehn Vorlagen. Schon zwischen 2011 und 2014 hatte Arslan erst im Junioren-, dann im Herrenbereich für den VfB gespielt.

"Wer gegen ihn schießt, schießt gegen die ganze Mannschaft"

Grund genug für die Ultras aus der Marzipanstadt, Arslan mit einer öffentlichen Stellungnahme heftig anzugehen. Er sei durch seinen Wechsel zum "Feind" wortbrüchig geworden. In KSV-Fankreisen wurde der Transfer zurückhaltend bis positiv aufgenommen. Wahl hofft inständig, dass das so bleibt und stellt klar: "Wer gegen ihn schießt, der schießt gegen die ganze Mannschaft."

Natürlich, so Wahl, sei das "ein Wechsel, der polarisiert. Er hat sich aber für Kiel entschieden, ich kann das verstehen. Von daher sind wir froh, dass er da ist." Arslans bemerkenswerte Aussage in einem im Internet geteilten Video-Interview, derzufolge er sich einen Wechsel zu Holstein übelnehmen würde, hatte nach dem Transfer hohe Wellen geschlagen. Wahl betont aber: "Von jetzt an ist er ein echter Kieler."

