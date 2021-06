Kiel

Der letzte Abpfiff, er ist lange verklungen. Am 28. Juni 2020 hatte Julian Korb zum bis heute letzten Mal ein Fußballspiel bestritten. Es war keine Verletzung, die ihn danach aus der Bahn warf. Es war das Vertragsende bei Hannover 96. Korb, der Vereinslose. Zwölf Monate im Wartestand, zwölf Monate in einer Schleife, die sich zusehends zu verknoten schien. Doch jetzt ist der Knoten gelöst. Julian Korb hat einen neuen Arbeitgeber gefunden: Holstein Kiel.

Korb, der ehemalige Juniorennationalspieler mit der Erfahrung aus 116 Erstliga- und 26 Zweitliga-Einsätzen für Borussia Mönchengladbach und Hannover, ist wieder in seinem Element. Seit Mittwoch steht der 29-Jährige mit seinen neuen Kollegen auf dem Trainingsplatz, bereitet sich mit den Störchen auf die am 23. Juli beginnende Zweitliga-Saison 2021/22 vor. Eine Erlösung nach einer Ewigkeit, in der er sich zwar fit halten konnte. In der er irgendwie dabei war im Fußballzirkus. Aber eben nur als Statist. Die Bühne gehörte anderen.

"Ich muss überzeugt von einer Aufgabe sein - das war ich im vergangenen Sommer nicht"

„Auch wenn ich das letzte halbe Jahr in der zweiten Mannschaft von Borussia Mönchengladbach mittrainieren konnte, fehlten natürlich die Reize durch eine Konkurrenzsituation oder den klassischen Trainings- und Spielrhythmus total“, sagt Korb. Er findet in diesen Tagen gerade zurück in den Rhythmus, zurück in jenes Rampenlicht, das für ihn nach der Spielzeit 2019/20 ausgegangen war. Warum?

„Aus meiner damaligen Sicht war für mich kein passendes Angebot eines Vereins dabei“, sagt Korb zu den Gründen für seine ungewöhnlich lange Zeit ohne Klub. „Ich stecke mir ehrgeizige und hohe Ziele und muss überzeugt von einer Aufgabe sein – das war ich im vergangenen Sommer nicht. Daher bin ich jetzt umso glücklicher, dass ich hier in Kiel nun eine überaus reizvolle Herausforderung bekommen habe, von der ich zu 100 Prozent überzeugt bin.“

Korb spielte in Mönchengladbach unter Bremser und Demandt

Bei der KSV ist man ebenso überzeugt vom Neuzugang, der den Abgang von Jannik Dehm kompensieren soll. Korb sei ein Spieler, „der all das verkörpert, was einen Rechtsverteidiger ausmacht“, sagte Sportchef Uwe Stöver bei der Verkündung der Verpflichtung.

Was genau ihn ausmacht, was Julian Korb kann, das war und ist im Klub bestens bekannt: Dirk Bremser, neu im Trainerteam von Ole Werner, war in Korbs letztem halben Jahr in Mönchengladbach Assistent des damaligen Fohlen-Chefcoachs Dieter Hecking, Scout Sven Demandt trainierte ihn in Gladbachs U19 und bei der zweiten Mannschaft.

Champions-League-Einsätze gegen Man City, Juve und Barca

Er kenne sie zwar, sagt Korb, ausschlaggebend für seinen Wechsel sei die Verbindung aber nicht gewesen. „Am Ende haben mich die Gespräche mit der sportlichen Leitung und vor allem Trainer Ole Werner überzeugt“, sagt er. „Dazu ist die Entwicklung der KSV extrem beeindruckend und hat mich zusätzlich in meiner Entscheidung bestärkt.“

Welche Rolle er, der mit zehn Champions-League-Einsätzen – unter anderem gegen Manchester City, Juventus Turin und FC Barcelona – dekorierte Profi aber am Ende spielen wird? Die Vorbereitung wird die Antwort liefern, welche Chancen Herausforderer Korb im Duell mit Phil Neumann besitzt. Er habe zunächst einmal „das Ziel, schnellstmöglich hier anzukommen, die Vorbereitung zu nutzen, um auf 100 Prozent zu kommen und um mich über gute Trainingsleistungen anzubieten“.

"Jeder Spieler an den Anspruch, so viel zu spielen wie möglich"

Und dann? „Jeder Spieler hat natürlich den Anspruch, so viel zu spielen wie möglich“, sagt Korb. „So will auch ich meinen Beitrag für eine erfolgreiche Saison leisten.“ Die Arbeit beginnt. Endlich. Julian Korb hat lang genug darauf gewartet.