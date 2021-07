Kiel

Am Nachmittag war dann alles in trockenen Tüchern: Sportchef Uwe Stöver zeigte seinem Neuen die Trainingsanlage in Projensdorf, später saß Patrick Erras dann auf der Tribüne des Citti-Fußball-Parks, verfolgte das erste Testspiel seiner neuen Kollegen gegen Randers FC. Zuvor hatte der von Werder Bremen kommende defensive Mittelfeldspieler erfolgreich die sportmedizinische Untersuchung bei Holstein Kiel absolviert und einen Dreijahresvertrag bis Sommer 2024 unterschrieben.

„Mit Patrick Erras gewinnen wir einen robusten Mann für unser defensives Zentrum, der sich durch ein gutes Pass- und Stellungsspiel auszeichnet und gerade durch seine Körpergröße auch bei Standards helfen kann“, sagte Stöver. „Wir sind überzeugt, dass Patrick uns mit seinen Qualitäten bereichern und sich schnell zu einer festen Größe in unserem Spiel entwickeln wird.“ Anders gesagt: Der 26-Jährige soll bei der KSV jene Lücke füllen, die Jonas Meffert mit seinem Wechsel zum Hamburger SV hinterlassen hat.

Ausgebildet in Nürnberg, glücklos in Bremen

Ausgebildet wurde der gebürtige Amberger Erras im Nachwuchsleistungszentrum des 1. FC Nürnberg, wo er 2015 den Sprung in den Profikader schaffte. Insgesamt bestritt der 1,96 Meter große Rechtsfuß 86 Spiele in der Ersten und Zweiten Bundesliga für die Franken, bevor er sich im vergangenen Sommer dem SV Werder Bremen anschloss. Dort kam Patrick Erras in der abgelaufenen Spielzeit auf sieben Einsätze unter dem damaligen Trainer Florian Kohfeldt.

Nun also der Wechsel nach Kiel. Was in Bremen als Ende eines Missverständnisses aufgefasst werden dürfte, ist für Erras ein neuer Anlauf. „Der attraktive Fußball, den Kiel zeigt, hat mich sehr beeindruckt. Daher freue ich mich total, nach einem schwierigen Jahr in Bremen nun hier in Kiel schnellstmöglich Fuß zu fassen und meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen“, erklärte er.

Der wöchentliche Newsletter der Sportredaktion Was ist in dieser Woche bei Holstein Kiel los? Wer ist verletzt, wer in Topform? Erhalten Sie aktuelle Infos jeden Freitag in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über die Ablösemodalitäten schweigen beide Klubs. Der „Deichstube“ zufolge soll Holstein 250.000 Euro an die Weser transferieren – die Hälfte dessen, was die KSV mit der vom HSV gezogenen Meffert-Ausstiegsklausel eingenommen hat. Sollte Erras wieder auf sein Nürnberger Niveau kommen, dürfte sich der Deal für die Störche rechnen.