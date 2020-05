Das gilt für die KSV-Heim-Geisterspiele

Kiel

Es wird ernst. Was seit vergangenem Montag als finales, nachgebessertes Konzept der Deutschen Fußball-Liga ( DFL) steht, wird am Wochenende erstmals in die Praxis umgesetzt. Die Geisterspiele in der Ersten und Zweiten Bundesliga werden Wirklichkeit.

Vorteil für Holstein Kiel: Der Zweitligist kann sich beim Auswärtsspiel in Regensburg (Sbd., 13 Uhr) in aller Ruhe anschauen, welche organisatorischen Klippen zu umschiffen sind. Ehe es beim noch nicht termingenau angesetzten Heimspiel eine Woche drauf gegen den VfB Stuttgart erstmals auch im Holstein-Stadion „spukt“. Keine Fans, keine Stimmung. Dafür Fußball und ganz viele Regeln. Ein Überblick.

Wer darf ins Stadion – und wer nicht?

Insgesamt dürfen sich während eines Zweitligaspiels 270 Personen zeitgleich im und am Stadion aufhalten. In der Bundesliga sind es etwas mehr, nämlich 322. Darin sind die Personen enthalten, die für die Durchführung der Verantstaltung laut DFL notwendig sind. Der Ligaverband benennt auch, wer nicht dazugehört: Fans sind selbstverständlich nicht erlaubt, auch keine Escort-Kids, keine Personen des Rahmenprogramms – bei Holstein Kiel etwa die Cheerleader von den „Lights“. Und: Die Show muss ohne Maskottchen über die Bühne gehen. Nicht mal „Stolle“, der Holstein-Storch, darf also rein.

Wer darf sich wo aufhalten?

Die DFL hat die Arenen in drei Zonen eingeteilt. Zone 1 ist das „Heiligtum“, der Stadioninnenraum mit Spielfeld, Tunnel und Kabinenbereich. Hier halten sich – natürlich – die 22 Spieler und 18 Reservisten auf, aber auch die Trainer- und Funktionsteams (insgesamt noch einmal 20 Personen).

Dazu kommt das Schiedsrichtergespann (5), die Balljungen (4), Sanitäter (4), Hygienepersonal (3), Ordner (4) und ein siebenköpfiges Team von der TV-Produktion, dazu drei Fotografen, die sich nur hinter den Toren und auf der Gegengeraden positionieren dürfen. Die maximal acht Greenkeeper müssen zum Zeitpunkt des Anpfiffs den Innenraum indes bereits verlassen haben. Platzfehler in der Halbzeitpause beheben? Ist nicht.

Zone 2 umfasst die Tribünen und die Funktionsräume. Das nicht ganz so rege Treiben spielt sich in diesem Bereich hauptsächlich auf der Haupttribüne ab. Dort sind unter anderem die maximal zehn akkreditierten Journalisten untergebracht, Teile des Funktionsteams (8) oder die beiden Dopingkontrolleure, die erst nach Abpfiff in die Zone 1 wechseln dürfen. Zehn Ordner wachen über das Geschehen auf der Haupt- und den anderen drei Tribünen, auf die sich insgesamt noch einmal 15 Personen der TV-Produktion verteilen. Catering-Personal gibt es im Übrigen keines. Also: lieber mit vollem Magen im leeren Stadion ankommen.

Und dann ist da noch die Zone 3, der Außenbereich des Stadions samt Ü-Wagen-Stellplätzen. Also dort, wo das Hausrecht des Stadionbetreibers noch gilt. Außerhalb, in Kiel also etwa auf dem Bürgersteig vor dem Stadiongelände und auf dem angrenzenden Westring, beginnt der öffentliche Raum. Ab dort ist die Polizei zuständig. Innerhalb wachen ganze 50 Ordner über das Geschehen.

Für wen gelten welche Regeln?

Hier wird es spannend – und gewöhnungsbedürftig. Da sind vor allem die Spieler, denen zwar einerseits ein möglichst authentischer und intensiver sportlicher Wettkampf abverlangt wird. Fernab des Spielfeldes gelten für sie aber penible Regeln. So hat die Anreise mit mehreren Bussen und einem Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen den Profis zu erfolgen. Spieler und Staff müssen dabei Mund-Nasen-Schutz tragen.

In der Kabine soll sich jeder Spieler maximal 30 bis 40 Minuten aufhalten. Vor dem Betreten des Platzes wird Fieber gemessen, nach dem Abpfiff geht es so schnell wie möglich – zeitversetzt – zurück ins Hotel oder nach Hause. Ohne vorherige Nutzung des Wellnessbereichs, am besten nicht einmal der Duschen. In den Entmüdungsbecken wird das Wasser abgelassen.

Auf dem Platz sind die 22 aufgestellten Akteure von den meisten Regeln befreit – aber nicht von allen. Kein Handshake, keine Rudelbildung, kein Abklatschen bei Ein- und Auswechslungen. Beim Torjubel soll es keine Umarmungen geben. Erlaubt ist nur „kurzer Ellenbogen- oder Fußkontakt“, wie die „Bild“ am Freitag unter Berufung auf ein internes DFL-Papier berichtete. Ein bizarres Schauspiel.

Die Ersatzspieler, die Trainer und auch der vierte Offizielle des Schiedsrichtergespanns müssen derweil Mund-Nasen-Schutz tragen – den die Cheftrainer nur „zum Rufen von Anweisungen“ abnehmen dürfen, wenn sie denn dabei den 1,50-Meter-Abstand einhalten. Auf der Reservebank soll nur jeder zweite oder dritte Platz besetzt werden. Deshalb ist es möglich, dass einige Ersatzspieler auch hinter der Bank auf der Haupttribüne sitzen.

Bilder, wie man sie aus der Premier League kennt. Oder kannte. Denn gespielt wird auch dort seit Wochen nicht mehr. Die englische Eliteklasse soll Medienberichten zufolge wohl frühestens Mitte Juni fortgesetzt werden. Bis dahin guckt man auch auf der Insel sehnsüchtig nach Deutschland. Und vielleicht ja auch nach Kiel.

