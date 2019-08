Die taktische Ausrichtung am Gegner nahm Fußball-Zweitligist Holstein Kiel auswärts beim FC St. Pauli in der ersten Hälfte die Durchschlagskraft. Als es dann in Halbzeit zwei besser wurde, schlugen die Kiezkicker zweimal zu. Nun stehen die Störche gegen Erzgebirge Aue unter Zugzwang.