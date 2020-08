Kiel

Um 11.22 Uhr war die Sommerpause endgültig vorbei: Nach den Corona-, den Leistungs- und den Laktattests der Vortage hat Holstein Kiel am Donnerstag mit dem ersten Mannschaftstraining der Saisonvorbereitung den Startschuss für die kommenden fünf Wochen bis zum ersten Pflichtspiel im DFB-Pokal gegeben. Trainer Ole Werner versammelte insgesamt 28 Profis auf der Anlage in Projensdorf.

Mit dabei: die Neuzugänge Thomas Dähne, Marco Komenda, Niklas Hauptmann, Simon Lorenz und Ahmet Arslan. Der sechste und prominenteste Neuling, der am Mittwoch verpflichtete Rückkehrer Fin Bartels, setzte allerdings noch aus - er muss erst noch einen zweiten negativen Corona-Test vorweisen, wird daher erst am Freitag im Training erwartet.

Hauke Wahl : "Ich hätte mir so ein Wetter in meinem Urlaub gewünscht"

Auch Jae-Sung Lee war nicht mit an Bord. Nicht wegen eines bevorstehenden Wechsels, sondern ebenfalls wegen eines noch ausstehenden Corona-Tests. Er war erst am Montag aus Südkorea nach Kiel zurückgekehrt, konnte folglich an der ersten Testreihe nicht teilnehmen und wird wie Bartels am Freitag zur Mannschaft stoßen.

Johannes van den Bergh drehte wegen muskulärer Probleme individuell seine Runden, Noah Awuku (nach Kreuzbandriss) und Alexander Mühling (nach Schnittwunde am Knie) arbeiteten ebenfalls nur dosiert in der immer drückender werdenden Mittagshitze. "Ich hätte mir so ein Wetter in meinem Urlaub gewünscht", sagte Kapitän Hauke Wahl hinterher lachend.

Um 12.37 Uhr war der erste Aufgalopp vorüber. Es folgen nun einige Wochen intensiver Arbeit, Ende August ein mehrtägiges Trainingslager in den Niederlanden (24. bis 29. August). Das erste Spiel steigt dann in der Auftaktrunde des DFB-Pokals ab dem 12. September gegen den Sieger des Südbaden-Pokals. Eine Woche später startet die Zweitliga-Saison 2020/21.

