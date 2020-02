Kiel

Das Spiel wird am Montagabend um 20.30 Uhr (Sky) im Holstein-Stadion angepfiffen. Die zuständigen Stellen in Kiel haben am Montag grünes Licht gegeben. Die Sicherheit der Zuschauer und Mannschaften sei gewährleistet. Das Orkantief "Sabine" mit dem Höhepunkt am Sonntagabend hat demnach keine Schäden im Stadion und auf den Wegen zur Arena hinterlassen.

Von dpa/RND