"Ich war wie Patrick Herrmann ohne Kult"

Kiel

Ja, solche Spiele wie das der KSV am Sonntag in Nürnberg kenne er zur Genüge, erklärte Kämpfer mit Blick auf seine aktiven Fußballzeiten, die beim SV Fortuna Bösdorf begannen. Anders als seinen Weggefährten Tim Cassel (SHFV-Geschäftsführer, unter anderem drei Zweitligaspiele für den VfB Lübeck, d. Red.) und dem ehemaligen Jugendnationalspieler Lars Unger war Kämpfer keine Profifußballkarriere beschienen. „Ich war nicht so gut“, sagte der 47-Jährige, als Rechtsverteidiger ein Kämpfer im wahren Wortsinn: „Vom Spielertyp eher wie Patrick Herrmann ohne Kult.“ Die Konsequenz: „Irgendwann war es vorbei, dann musste ich Jura studieren und Oberbürgermeister werden.“

Eher 40 Punkte als Wasser im Holsten-Fleet

Und in dieser Position hat er durchaus Berührungspunkte mit dem Profifußball. Auch in Gesprächen mit Amtskollegen: „Vor einigen Wochen bekam ich einen Anruf vom Oberbürgermeister einer großen deutschen Stadt, und der fragte mich, was ich denn von Markus Anfang halte“, plauderte Kämpfer aus dem Nähkästchen. „Die waren gerade auf Trainersuche – ich verrate jetzt nicht, wer das war.“ Und auch in der Kieler Verwaltung ist Holstein Thema – vor allem in Sachen Stadion. „Die Adventszeit ist ja die Zeit der Vorfreude, und die darf man auf jeden Fall haben“, sagte Kämpfer. „Wir führen viele Gespräche. Es ist ja bekannt, dass die Stadt und das Land bereit sind, nochmal einen ordentlichen Zuschuss zu geben. Aber es gibt viel zu beachten. Im Moment erstellen wir einen B-Plan, das wird so zwei Jahre dauern, bis der fertig ist. Wir sind auf einem guten Weg.“

Das gilt auch für die sportliche Entwicklung der Störche, die Kämpfer zur Aussage verleitete, die KSV werde eher 40 Punkte haben, als das Holsten-Fleet Wasser führen werde. „Das liegt nicht daran, dass es mit dem Fleet so lange dauert, sondern dass Holstein eine gute Rückrunde spielen wird. Die Punkte haben sie im April zusammen, im Mai fließt das Wasser.“

Den Holstein-Talk mit Oberbürgermeister Ulf Kämpfer finden Sie hier.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.