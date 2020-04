Janni Serra fällt wochenlang aus

Kiel

Der 22-jährige Serra hatte sich am 22. Dezember des vergangenen Jahres beim SV Sandhausen (2:2) und acht Wochen später in der Partie gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) einen Muskelfaserriss an gleicher Stelle zugezogen. Wie die KSV nun mitteilte, habe man die Corona-Zwangspause dazu genutzt, Vernarbungen am verletzten Oberschenkel operativ zu entfernen.

Eine Prognose, wie lange die Zwangspause des U21-Nationalspielers sein wird, gab der Klub nicht ab. Serra befindet sich weiterhin in der Reha. Gleiches gilt für Rechtsverteidiger Jannik Dehm, der sich im Juli 2019 im Testspiel gegen Sheffield Wednesday einen Schienbeinbruch zugezogen hatte.

