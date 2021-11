Kiel/Bremen

Am Sonntagnachmittag um 15 Uhr gab Fußball-Zweitligist Werder Bremen das bekannt, was sich seit Tagen angekündigt hatte: Ole Werner, bis zu seinem Rücktritt im September Coach bei Holstein Kiel, wird neuer Cheftrainer an der Weser. Gleichzeitig veröffentlichte die KSV eine Mitteilung über die Vertragsauflösung mit dem 33-Jährigen.

Werners Kontrakt bei Holstein lief ursprünglich bis zum 30. Juni 2022, nun einigten sich die KSV und ihr Ex-Coach auf die Auflösung zum 28. November. Laut „Bild“ soll Werder eine Ablösesumme im niedrigen sechsstelligen Bereich an die KSV zahlen. „Ole war fast 15 Jahre ein Teil der Holstein-Familie“, wird Holstein Kiels Sportchef Uwe Stöver in der Vereinsmitteilung zitiert, „und hat gerade als Trainer der Nachwuchs- und der Lizenzmannschaft den sportlich so erfolgreichen Weg der KSV mitgeprägt. Daher danken wir ihm für seinen Einsatz und sein Engagement und wünschen ihm für seine weitere Zukunft viel Erfolg und alles erdenklich Gute.“

Offizielle Vorstellung bei Werder am Montagnachmittag

Werner selbst, der in Bremen laut „Bild“ einen Vertrag bis 2023 unterschrieben haben und am Montagnachmittag offiziell vorgestellt werden soll, erklärte in einem Interview auf der Homepage seines neuen Klubs: „Ich freue mich wahnsinnig, dass es losgeht und morgen mit der Mannschaft morgen loszulegen.“ Der Coach bringt dabei einen Co-Trainer mit: Patrick Kohlmann, der kurz nach Werners Rücktritt nach sieben Jahren bei Holstein ebenfalls seinen Hut genommen hatte, folgt seinem Chef an die Weser.

Werner tritt in Bremen die Nachfolge von Markus Anfang an, der im Zuge der Affäre um seinen mutmaßlich gefälschten Impfpass zurückgetreten war. „Da ich Markus Anfang aus seiner Kieler Zeit persönlich kenne, habe ich gehofft, dass sich das als falsch herausstellt“, erklärte Werner. „Dann ging alles relativ schnell. Als klar war, dass Werder einen neuen Trainer sucht, haben wir schnell miteinander gesprochen, und mit diesem Gespräch war klar, dass ich das machen möchte.“

Ole Werner: „Holstein wird für mich ein besonderer Verein bleiben“

Am Sonnabendabend hatte Werder bei Holstein Kiel eine 1:2-Niederlage einstecken müssen. „Ich habe mir das sehr interessiert angeguckt“, sagte Werner und erklärte mit Blick auf ein gerade so vermiedenes direktes Aufeinandertreffen mit seinem Herzensklub Holstein: „Da habe ich mir eigentlich keine Gedanken drüber gemacht, wenn ich da schon auf der Bank gesessen hätte, wäre es halt so gekommen – dann ist das vielleicht wie Pflaster abziehen: Dann macht man es einmal schnell und hat es hinter sich.“ Holstein werde für ihn sicher ein besonderer Verein bleiben, sagte der 33-Jährige, der 15 Jahre lang in Diensten der KSV stand, „dem ich weiterhin verbunden bin, dem ich mein ganzes Leben verbunden war. Aber jetzt freue ich mich auf die neue Aufgabe und auf Werder Bremen.“