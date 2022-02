Fußball-Zweitligist Holstein Kiel musste bei Hannover 96 die zweite 0:2-Pleite in Folge einstecken. Der Kieler Schwachpunkt: die Chancenverwertung. Am Freitag ließ das Team von Marcel Rapp mehrere gute Möglichkeiten zur Führung aus. So droht den Kielern wieder der Abstiegskampf.