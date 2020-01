KSV-Torhüter Dominik Reimann überzeugte beim 2:1-Testspielsieg im spanischen Trainingslagers in Oliva Nova am Freitag gegen den rumänischen Erstligisten CFR Cluj. Ioannis Gelios darf dafür am Mittwoch gegen den FC Flora Tallinn noch einmal für 90 Minuten ran. Danach fällt eine Entscheidung.