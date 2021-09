Kiel

Völlig überraschend hat Ole Werner am Montagabend seinen Rücktritt als Cheftrainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel erklärt. „Ich habe nach reiflichen Überlegungen für mich entschieden, nicht mehr Cheftrainer der KSV Holstein zu sein“, teilte er über eine Pressemitteilung des Vereins mit. Er halte ihn, „nach reiflichen Überlegungen, dennoch für den richtigen und für den Verein notwendigen“. Eine Entscheidung, die viele Fans nicht teilen.

In den sozialen Netzwerken bedauern viele den Rücktritt von Ole Werner. „Whaaat? Es gibt keinen, der besser bei Holstein Kiel reinpasst als Ole Werner. Echt sehr, sehr Schade. Holstein Kiel hat ihm sehr viel zu verdanken“, schreibt Thorsten Schade auf der Facebookseite der Kieler Nachrichten.

Leser zeigen Verständnis für Rücktritt von Ole Werner

Bestürzt reagiert auch Axel Thoms: „Bin gerade geschockt und traurig. Wer weiß schon, was da intern alles vorgefallen ist und was in den nächsten Tagen noch so passiert... Danke Ole Werner für alles. Schade das Du zu so einem frühen Zeitpunkt schon aufgibst, die Saison geht doch erst los ... Blau Weiß Rot ein Leben lang.“

Verständnis für Ole Werners Entscheidung, nicht mehr länger Cheftrainer bei Holstein Kiel zu sein, zeigt Toni Maruschke. „Mit der saisonübergreifenden Quote leider nur konsequent. Jeder hätte sich gewünscht, dass Ole das Ding wuppt, aber so zeigt er eine Menge Rückgrat. Bin gespannt, wen die KSV jetzt aus dem Hut zaubert.“

Dem pflichtet auch Tim Kaiser bei: „Ich finde das Wort aufgeben hier falsch. Er hat uns alles gegeben und unglaublich viel erreicht. Er war zu jeder Zeit authentisch und hätte bereits zum Ende der letzten Saison gehen können, um sich vielleicht zu verbessern, ist er aber nicht! Die Erkenntnis, dass seinen Worten nicht die gewünschten Taten folgen, zeigt, dass er vielleicht nicht mehr so die Mannschaft erreicht wie es mal war! Daraus resultiert dann eine rechtzeitige Entscheidung zum Wohl des Vereins und nicht fürs Ego. Danke für die tolle Arbeit und Respekt für so eine Entscheidung, die nicht selbstverständlich ist!“

Anders sieht es Thomas Hoffmann: „Das ist echt der Hammer. Der benimmt sich jetzt wie ein kleines bockiges Kind, dem man sein Spielzeug weggenommen hat. [...] Das fällt ihm Montagabend ein. Da kann man nur den Kopf schütteln. Wenn er jetzt in den nächsten Tagen schon einen neuen Verein ankündigt, dann wird er in Kiel nicht mehr viele Freunde haben.“

Viel Lob für Ole Werner als Trainer von Holstein Kiel

In den sozialen Netzwerken würdigen die Leserinnen und Leser vor allem die Leistung von Ole Werner. „Alles Gute, Ole Werner, Du hast tolle Arbeit geleistet“, schreibt Jens Heinze. Ähnlich sieht es Reinhard Rahlf: „Der Trainer findet sehr schnell einen neuen Job, ein Top Trainer! Schade, dass er in Kiel keine Perspektive mehr gesehen hat! Alles Gute, Ole Werner!“

Auch bei Instagram bestätigen viele Leserinnen und Leser, dass Ole Werner der richtige Trainer für Holstein Kiel war: „Unnötig, sehr, sehr schade. Er war und ist der Richtige. Er ist einer von uns“, schreibt Lutz Peters. User marco.eckert86 ergänzt: „Man haut doch nicht bei der ersten Schwierigkeiten in Sack.“

Kiki Ross sieht eine schwere Aufgabe auf den Verein zukommen: „Bin gerade geschockt! Jetzt wird es noch viel schwerer für die Mannschaft und den Verein, in der Liga zu bleiben. Einen besseren Trainer als Ole wird es so schnell nicht geben!!! Sooo schade!“

Auch Holstein-Führung trifft das selbst gewählte Aus von Ole Werner

Offenbar kam Ole Werners selbst gewähltes Aus auch für die Holstein-Führung mit Sportchef Uwe Stöver unerwartet. „In den vergangenen zwei Tagen haben wir, meine Person und das gesamte Präsidium, dennoch in persönlichen Gesprächen versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen und davon, den gemeinsam eingeschlagenen Weg weiterzugehen“, sagte Stöver am Montagabend. Leider sei Werner nicht umzustimmen gewesen. „Nun gilt es, mit der nötigen Ruhe und mit Bedacht eine für den Verein zukunftsfähige Lösung zu finden.“

Vorerst wird Co-Trainer Dirk Bremser, lange Zeit Assistent von Dieter Hecking bei dessen diversen Stationen, die Mannschaft auf das Auswärtsspiel am Samstag beim Tabellenführer SC Paderborn vorbereiten.