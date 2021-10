Kiel

Und plötzlich sind fast 23 Jahre Vereins-Identifikation weg. Zweieinhalb Wochen nach Cheftrainer Ole Werner – über 15 Jahre im Klub – zieht auch Assistent Patrick Kohlmann einen Schlussstrich. Nach über sieben Jahren Holstein Kiel als Spieler und als Co-Trainer.

Die nächste Galionsfigur geht von Bord. Der vorzeitige Kohle-Ausstieg – unter den Anhängern des Fußball-Zweitligisten, das zeigt ein Blick in die Social-Media-Kommentare, kontroverser diskutiert als der auf Bundesebene.

„Seine Entscheidung hat absolut nichts mit unserem neuen Trainer Marcel Rapp zu tun“

Nachfrage bei Sportchef Uwe Stöver, warum binnen kurzer Zeit schon wieder einer aus dem vermeintlich engsten Kreis die Holstein-Familie verlässt – und ob es eine Folge des Trainerwechsels ist. „Über Inhalte von Gesprächen mit unseren Mitarbeitern gehen wir grundsätzlich nicht an die Öffentlichkeit“, so Stöver. „Aber ich kann sagen, dass seine Entscheidung absolut nichts mit unserem neuen Trainer Marcel Rapp zu tun hat.“

Heißt: Kurzfristig aufgetretene Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Neuen und dem Arrivierten hat es nicht gegeben, die Gründe müssen andere sein. Gründe, die für Kohlmann aber so dringlich zu sein scheinen, dass er am Mittwoch auf Stöver mit dem Wunsch nach einer Vertragsauflösung zugekommen war – und diese bereits am Donnerstagnachmittag offiziell vollzogen wurde. Das 0:0 im Test gegen den dänischen Erstligisten Silkeborg IF, Rapps Einstand, wurde so zu Kohlmanns Abschiedsspiel. Ein Abschied, von dem die Öffentlichkeit zu diesem Zeitpunkt noch nichts wusste.

Noch am Montag hieß es, man wolle in der Konstellation mit Patrick Kohlmann weiterarbeiten

Es war ja auch nicht zu ahnen, schließlich hatten die sportlich Verantwortlichen noch am Montag im Rahmen der Rapp-Präsentation betont, man plane keine Veränderung im Trainerstab. Drei Tage später: der Abschied von Kohlmann.

„Unser Ansatz war“, so Stöver, „in der Trainer-Konstellation mit Dirk Bremser, Patrick Kohlmann und Fabian Boll weiterzuarbeiten. Aber ich habe auch gesagt, dass wir mit jedem Einzelnen aus dem Trainerteam noch das Gespräch suchen werden. Wir bedauern die Entscheidung von Patrick, respektieren aber seinen Wunsch, sich neu zu orientieren.“

Von Kohlmann selbst war am Freitag keine Stellungnahme zu seinen Beweggründen zu bekommen. Nichts, was über sein Statement in der Pressemitteilung des Vereins hinausgeht. „Ich hatte hier sieben tolle Jahre. Nun ist für mich aber der richtige Zeitpunkt, Holstein nach einer so erfolgreichen und bewegten Zeit zu verlassen“, wurde Kohlmann dort zitiert.

Uwe Stöver nach Kohlmann-Rücktritt: Nachverpflichtung eines weiteren Co-Trainers ist nicht geplant

Dass er, der zwischen 2014 und 2017 für die KSV 85 Spiele absolviert, anschließend unter vier Trainern (Markus Anfang, Tim Walter, André Schubert, Ole Werner) gearbeitet hatte, einen Zeitpunkt inmitten der laufenden Saison als richtig erachtet? Die Vermutung liegt nahe, dass es mit den Entwicklungen der vergangenen Wochen zu tun hat. Mit Kohlmanns engem Vertrauensverhältnis zu Werner, der nun nicht mehr da ist. Aber es bleibt eine Vermutung.

So steht Holstein Kiel nun „nur“ noch mit einem dreiköpfigen Trainerstab um Rapp, Boll und Bremser da. Kommt jetzt noch jemand dazu? Schließlich war Kohlmann kein Gute-Laune-Maskottchen, er hatte wichtige Funktionen, war unter anderem für die Videoanalyse zuständig. „Das gilt es nun erst einmal abzuwarten“, sagt Stöver.

„Wir haben in der Vergangenheit immer mit zwei Co-Trainern gearbeitet und erst im Sommer mit Dirk Bremser einen dritten Mann dazugeholt. Vorerst werden wir daher in der Konstellation in die nächsten Wochen gehen.“

Was bleibt, ist das Gefühl, dass sich bei Holstein Kiel gerade eine Zäsur ereignet. Ein Wandel, der sich ein Stück weit der Kontrolle der Vereinsführung entzieht. Mit Patrick Kohlmann verliert Holstein Kiel ein weiteres Gesicht seiner sportlich erfolgreichsten Jahre.