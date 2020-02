Kiel

"Unser Lazarett ist in dieser Woche nicht kleiner geworden", sagte Störche-Cheftrainer Ole Werner auf der Pressekonferenz am Freitagnachmittag angesichts der Verletzungen der vergangenen Tage.

Janni Serra hatte sich am vergangenen Sonnabend beim Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (0:1) erneut einen Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen, fällt damit definitiv aus. Und am Mittwoch kam Jae-Sung Lee hinzu: Der Südkoreaner knickte um und laboriert an einer starken Knöchelprellung.

Meffert raus, Neumann wackelt

Trotzdem ist ein Einsatz des kreativen Offensiven im Spiel am Montagabend bei Hannover 96 (20.30 Uhr, im KN-Liveticker) nicht ausgeschlossen. "Bei Lee schauen wir morgen, wie es im Training aussieht", sagte Werner. "Es ist durchaus denkbar, dass es reicht für Montag."

Jonas Meffert werde nach einer Knochenabspliterung in der Kniescheibe hingegen nach wie vor ausfallen. "Auch für Phil Neumann wird das Spiel aller Voraussicht nach zu früh kommen ­– wobei er gute Fortschritte macht", sagte Werner.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.