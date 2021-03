Mitten in der dritten Corona-Welle laufen an mehreren Orten der Republik Planungen für Pilotprojekte zur Zuschauer-Rückkehr in Fußballstadien und Arenen. Ein erster Testlauf stieg am vergangenen Wochenende in Rostock, Berlin will nachziehen. Auch in Kiel laufen Vorbereitungen für Modellprojekte an.