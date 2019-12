Holsteins Heim-Dekade endet bitter

Kiel

Das Heim-Jahrzehnt ist für Holstein Kiel beendet. Was am 16. März 2010 mit einem drögen 0:0 gegen die Kickers Offenbach in der Dritten Liga vor 3333 Zuschauern im Holstein-Stadion begonnen hatte, endete am Sonnabend mit einem Zweitliga-Tor-Spektakel vor 11920 Besuchern gegen den VfL Osnabrück.

Nur die Verteilung der Treffer wollte so gar nicht zum Happy End einer Dekade mit Regionalliga-Tiefen und Bundesliga-Relegations-Höhen passen – 4:2 für den Aufsteiger aus Niedersachsen. Lange Gesichter bei den Störchen. Das letzte Heimspiel des Jahres war bitter im Abgang nach süßen ersten 45 Minuten.

„Das war einfach total unnötig“, sagte Linksverteidiger Johannes van den Bergh. Sein Trainer Ole Werner stieß ins gleich Horn: „Das ist Fußball, so blöd kann es laufen.“ Die Art und Weise, wie sich die KSV vom Kurs hatte abbringen lassen, war es, was die Kieler besonders wurmte. 2:1 hatte Holstein zur Halbzeit geführt – nach einer Demonstration des schönen Spiels eigentlich viel zu niedrig –, um sich dann gegen einen angeschlagenen Gegner um die drei Punkte zu bringen.

Leichtsinnig, inkonsequent, verschwenderisch

Jedes der drei in der zweiten Hälfte kassierten Gegentore sagte dabei etwas über den Kieler Auftritt nach dem Seitenwechsel aus. Das 2:2: Holstein zu leichtsinnig. Alexander Mühling leitet mit einem Fehlpass den Osnabrücker Angriff ein, Jonas Meffert löscht die Situation auf Kosten eines Fouls in der heiklen Zone halblinks vor dem Strafraum. Das Ende ist bekannt: Traum-Freistoß von Marcos Alvares – der Ausgleich (48.).

„Es gibt Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, dazu gehört ein direkt verwandelter Freistoß“, sagte KSV-Coach Werner, „aber es gibt auch Dinge, vor allem vor dem dritten und vierten Gegentor, die wir besser verteidigen können und müssen.“

Das 2:3: Holstein zu inkonsequent. Der VfL kommt über die Außen, die Störche stehen mit vernünftiger Staffelung, haben das Defensivzentrum besetzt. Flanke auf Marc Heider, der nur eine Kopfball-Bogenlampe zustande bekommt. Stefan Thesker macht den Ball halbherzig wieder scharf – und David Blacha spaziert durch vier abwesende Kieler hindurch, schließt mit einem Kullerball zur Führung ab (63.).

„Ich weiß nicht, wie sowas geht“, echauffierte sich van den Bergh und machte seinem Frust Luft: „Das ist einfach dumm.“ Genauso dumm: das 2:4, mitten in der Kieler Drangphase. Diagnose: Holstein zu verschwenderisch. Janni Serra vergibt per Kopf die Chance, das Ergebnis den Kräfteverhältnissen wieder anzupassen – und im Gegenzug kontert sich Osnabrück gegen weit aufgerückte Störche zum Knockout durch Bryan Henning (77.).

Keine Zeit zum Lamentieren

„Der Gegner war in Tornähe sehr konsequent, wir waren es nicht“, fasste es Ole Werner lakonisch zusammen. „So kommt dann trotz einer vernünftigen Leistung so ein Ergebnis zustande.“ Ein Ergebnis, mit dem Holstein Kiel nun leben muss und dank der Ergebnisse aus den Vorwochen auch zwangsläufig leben kann. Auch wenn der Verlust von Schlüsselspieler Jonas Meffert wegen der Roten Karte schmerzt. Über die Dauer der Sperre wird das DFB-Sportgericht zeitnah entscheiden.

Der Spielverlauf aber taugt trotzdem zur Enttäuschung. Gerade weil Holstein so spielbestimmend war, so mancher nach der ersten Hälfte innerlich die KSV in der Tabelle schon bei hervorragenden 24 Punkten gesehen haben dürfte. Dann kam alles anders. „In der zweiten Halbzeit lief eigentlich alles gegen uns, was gegen uns laufen kann“, sagte Sportdirektor Uwe Stöver. Hadern mit dem Schicksal. Auch das gehört zum Fußball dazu.

Was aber ebenfalls dazugehört: Es geht immer weiter. Am Sonntag (13.30 Uhr) endet in Nürnberg für die KSV die Hinrunde, eine Woche später geht in Sandhausen das Kieler Spieljahr 2019 und damit dann auch endgültig das Fußball-Jahrzehnt zu Ende, aber die Rückserie wieder los. Keine Zeit zum Lamentieren. So bitter Nachmittage wie diese auch schmecken.

Mehr zu Holstein Kiel lesen Sie hier.