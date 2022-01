Kiel

Puh – da macht man mal zwei Wochen Podcast-Pause, und schon schrillen bei Holstein Kiel wieder die Corona-Alarmglocken! Vier Störche haben sich infiziert und befinden sich in Quarantäne, fallen für den Jahres-Pflichtspielauftakt auf Schalke am Sonntag aus – zumindest nach aktuellem Stand der Pandemie-Verordnungen. Immerhin sind einige zuletzt isolierte, angeschlagene und verletzte Kieler wieder an Bord. Und das Vorsehungsknie zuckt schon wieder: Auf Schalke, da geht was. Sagt der Experte.

Derweil hat Holstein den Vertrag mit Youngster Jonas Sterner verlängert, der im letzten Spiel des Jahres 2021 gegen St. Pauli (3:0) mit starker Leistung und zwei direkten Torbeteiligungen zeigte, wo sein Weg bei der KSV hinführen könnte. Die Unterschrift bis 2024 (mit Option bis 2025) sendet Signale: an die Konkurrenz, die Sterner eventuell auf dem Zettel hatte, an den eigenen Nachwuchs, der sieht, dass die Durchlässigkeit vom NLZ in die Zweite Liga vorhanden ist. Und auch in Sachen Transferpolitik? Setzt Holstein jetzt vermehrt auf den eigenen Stall?

„Holstein eins zu eins“: Jetzt die neue Podcast-Folge hören

Über diese Themen und mehr sprechen KN-Reporter Niklas Schomburg und Holstein-Experte Andreas „Opa“ Geidel in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.