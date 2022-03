Kiel

Aufstiegsträume? War da was? Vor einigen Wochen noch hatte der eine oder andere Storch den Blick wieder verstohlen nach oben gerichtet. Anfang März ist die Wirklichkeit an der Förde aber eine vollkommen andere: Fußball-Zweitligist Holstein Kiel ist spätestens nach dem 3:4 gegen den SC Paderborn zurück im Kampf um den Klassenerhalt.

Darüber muss geredet werden. Wie konnte es so weit kommen? Was läuft da gerade falsch bei der KSV? Was um alles in der Welt macht ein Fiete Arp auf der rechten Außenbahn? Und was bereitet trotzdem Hoffnung für das Sechs-Punkte-Spiel bei den Ostsee- und Tabellennachbarn vom FC Hansa Rostock?

Über diese und andere Themen sprechen die KN-Reporter Niklas Schomburg und Marco Nehmer in der neuen Folge von „Holstein eins zu eins“, dem Podcast-Format der Kieler Nachrichten, das auf KN-online und auf allen gängigen Streaming-Portalen erscheint.