Folge 70 von „Holstein eins zu eins“: Die Holstein-Reporter Marco Nehmer und Clemens Behr sprechen über das, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Diesmal: Stövers Treuebekenntnis zu KSV-Coach Marcel Rapp, der Ruf nach „echten Typen“ und mögliche Kniffe im Abstiegskampf.

Von KN-online (Kieler Nachrichten)